La Corte Suprema pide examinar la posible prescripción de una causa contra Costantini por posible evasión

Así, el caso que enfrenta a la AFIP con uno de los hombres más ricos del país llegó a la Corte tras haber pasado por varias instancias judiciales previas, en las cuales el Poder Judicial había entendido que no había existido el "ardid" necesario para la configuración del delito.

El fallo de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti

En las últimas horas, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se remitieron a un dictamen de la Procuración General de la Nación. Así, pidieron examinar "la cuestión relativa a la posible extinción de la acción penal por prescripción".

Los magistrados interpretaron que el último hecho que la AFIP considera delictivo ocurrió en 2008, habiendo transcurrido el tiempo máximo contemplado para este tipo de ilícitos, sin que ocurriera ninguna de las circunstancias que interrumpen la prescripción.

De esta forma, la Corte Suprema no se refirió al hecho de fondo, si hubo evasión o no, sino que planteó revisar si la acción judicial sigue vigente. En efecto, su pronunciamiento no tendría lugar si el caso ya prescribió.