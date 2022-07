Leonardo Cositorto afirmó que es "víctima de los medios" y convocó a una movilización

Tras estar 100 días en prisión, Cositorto aseguró, en diálogo con el canal C5N, que fue “víctima, ocho meses atrás, de los medios televisivos, comprados y alineados con la Justicia”.

“A mí me empiezan a condenar públicamente, como lo hacen con este tema mediático. El dinero manda también en la Justicia. Sin ninguna prueba me ponen a mí como el rey de la estafa. No sé a quién estafábamos ayudando a 110.000 personas a nivel mundial”, reclamó Cositorto, en declaraciones al canal C5N.

El empresario planteó que “cuando aparece la primera denuncia en Villa María, que logra quebrar un local, siempre sobornando, con un atraso de tres días, detienen a 25 personas”.

“No solamente me mandan a detener a mí, sino a familias completas”, señaló Cositorto, quien apuntó directamente contra la Justicia y aseguró: “Quiero hablar en nombre de los 4.000 detenidos que hoy están lejos de sus familias, están destrozados los negocios y los lazos familiares. Es vergonzoso este grupo de fiscales verticalistas”.

Respecto a su declaración, afirmó que “luego te aprietan porque si no te declarás culpable en un abreviado te dicen que te van a mandar a un juicio donde te van a dar entre ocho y diez años”.

“El 16 de septiembre vamos a seguir operando. Nosotros nos dedicamos a la educación, al turismo y a pagar el 7,5% (de interés mensual), que fue la gran difamación que me hicieron a mí en un país donde el dólar sube 37% en este mes y el bitcoin subió un 20% en una semana. No sé qué tanto alarde por un 7,5%”, justificó Cositorto.

La marcha que convocó Cositorto

Para exigir su liberación, Cositorto convocó a una marcha para el próximo miércoles 27 de julio, a las 11, en la neurálgica esquina de Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield, frente al Shopping Patio Olmos de Córdoba.

“Convocamos a todo el mundo, a todos los ciudadanos que nos acompañen”, sostuvo en declaraciones radiales a la vez que afirmó que en esta causa detuvieron a 25 personas “de manera ilegal”.