El desagarrador relato de Sharon Stone sobre la salud su hermana, enferma de lupus y contagiada de coronavirus

“Mi hermana Kelly, que ya sufría de lupus, ahora tiene Covid-19. Esta es su habitación de hospital. Uno de los que no usaban máscara le hizo esto. Ella no tiene sistema inmunológico. El único lugar al que acudió fue a la farmacia. No se realizan pruebas en su condado a menos que se tenga síntomas, y luego hay 5 días de espera para obtener los resultados. ¿PODÉS ENFRENTARTE SOLO A ESTA HABITACIÓN? ¡Usá una máscara! Para ti y los demás. Por favor”, explicó Stone en una publicación que subió el sábado.