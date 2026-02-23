La Libertad Avanza agita temario propio en CABA y condiciona a Jorge Macri

El bloque libertario impulsará una batería de proyectos para avanzar sobre el territorio PRO. Desde la reducción del gasto estatal hasta la eliminación de trámites, los violetas aspiran a imponer agenda con un objetivo claro: llevar el modelo de Javier Milei al distrito y conquistar la Ciudad en 2027.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en CABA, Pilar Ramírez, visitó a Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete.

A pocos días de la apertura de sesiones de CABA y en un guiño hacia una eventual candidatura en 2027, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni , se reunió con la jefa de bloque porteño de La Libertad Avanza (LLA) , Pilar Ramírez, para diagramar el año libertario en materia legislativa y le entregó un paquete de leyes que serán presentadas en la Legislatura porteña. Con el fortalecimiento de la bancada tras las elecciones en la Ciudad, LLA será la segunda fuerza del recinto y hará sentir su peso sobre el oficialismo .

El jefe de los Ministros le dio en mano a Ramírez un total de 66 proyectos. A todas luces, será una especie de hoja de ruta que marcará buena parte del camino sobre el que se moverá la bancada violeta en el Palacio de la calle Perú en el 2026 y con la que intentarán marcarle la cancha y reducir el margen de maniobra parlamentario al jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuya agenda se vio afectada por el crecimiento opositor en 2025.

El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada. A la salida, el funcionario nacional y la legisladora porteña dieron detalles del tipo de iniciativas que se presentarán. La eliminación de la pauta oficial será una de ellas. La propuesta va en línea con la agenda del propio presidente, Javier Milei, quien desde la llegada al Gobierno suprimió los fondos que el Estado nacional destinaba a promocionar campañas públicas —que incluían políticas de prevención— en medios privados y, en paralelo, avanzó sobre las estructuras de los medios públicos.

Durante la campaña electoral porteña, Adorni —principal candidato de LLA y a la postre ganador de la contienda— acusó a la administración de Macri de "gastar $100.000 millones en pauta" durante 2024. En aquel entonces afirmó que, en caso de ser electo, iría por el camino de la eliminación de la publicidad estatal. Ahora, pese a no haber asumido su banca y a mirar el tablero porteño desde Nación, aspira a cumplir con su promesa, motivo por el cual delegó su proyecto para que sea impulsado por el equipo de Ramírez.

Entre la decena de proyectos que le encomendó el jefe de Gabinete a sus colegas libertarios, el endurecimiento de las penas a los denominados "trapitos" aparece entre los primeros objetivos. El texto al que tuvo acceso Ámbito señala en su primer artículo la incorporación al Código Contravencional de la figura de “Cobro coactivo por cuidado de vehículos en la vía pública” , para "sancionar a toda persona que exija, solicite o reciba dinero por el supuesto cuidado o vigilancia de automotores estacionados en lugares públicos y gratuitos".

Se trata de una vieja promesa del PRO, reflotada en campaña por Macri a través de la voz de sus candidatos y actuales legisladores Silvia Lospennato, Laura Alonso y Waldo Wolff, con el objetivo de promover el orden del espacio público. "Cuando detrás de ellos haya alguna organización, a la que llamamos mafia, la multa será más severa", había garantizado la exvocera del GCBA. Sin embargo, por falta de consenso el oficialismo no logró imponerlo en la agenda.

Se descuenta que Vamos por Más (PRO+Coalición Cívica), bloque que está bajo la tutela de Lospenatto desde diciembre, intentará impulsarla nuevamente. LLA, mientras tanto, marca la cancha con un proyecto propio con el que coparán la agenda de la seguridad para llevarse los laureles en caso de que logre ser aprobada.

Otro punto que marcaron en territorio libertario tiene que ver con la eliminación de las trabas burocráticas, aspecto que también se solapa con la agenda y las medidas implementadas por Macri durante el 2025. Propondrán la supresión de "todo cobro, tasa o arancel" sobre "certificados o constancias de libre deuda" y "certificados de habilitación o de inscripción" emitidos por el GCBA u organismos emisores.

Además anticiparon a este medio que impulsarán la eliminación del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, conocido como Sistema de Puntos o Scoring, mediante el cual se descuentan o mantienen puntos en función de las infracciones de tránsito cometidas.

Ley Bases de CABA, el sueño libertario

En paralelo, Ramírez, alter ego de Karina Milei en el distrito porteño, anticipó a fines del año pasado que volverán a impulsar el tratamiento de la Ley Bases de CABA. "Creemos que es fundamental para descentralizar, desburocratizar y dar agilidad al Estado", dijo.

El proyecto original propone una fuerte reestructuración y reorganización de las áreas de gobierno “para garantizar la razonabilidad en la relación gasto público”. Los cargos podrían verse reducidos hasta la mitad, manteniendo solo aquellas que sean “necesarias”. Además ordena declarar “sujetas a privatizaciones” a las empresas y sociedades “de propiedad total” o “mayoritaria” del gobierno de la Ciudad, entre las que se encuentran Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires.

Al igual que Nación, la versión porteña del proyecto impulsa un RIGI local denominado “Régimen de Incentivos en Distritos de la Ciudad de Buenos Aires”, enfocado en la ampliación de “beneficios fiscales y de promoción” para los Distritos Tecnológico y Audiovisual. También incorporaba cambios en el Distrito de las Artes, el Distrito de Diseño y el Distrito del Deporte. Según Ramírez, el RIGI, además de generar trabajo, impulsará a las pymes.

Luego de reunirse con Adorni, la legisladora porteña dejó en claro que la hora de los acuerdos electorales se terminó y que es el tiempo de profundizar la agenda libertaria en el ámbito porteño. PRO y LLA negociarán ley por ley de acuerdo a sus intereses y con la perspectiva puesta en el 2027.

¿Adorni o Bullrich?

A pesar de que pasaron escasos meses desde los comicios de octubre y que el próximo llamado a las urnas aún está lejos, el objetivo es claro y ya está en marcha: de un lado, retener; del otro, conquistar. "Es hora de llevar a la Ciudad el modelo de Milei que está cambiando la Argentina", afirmó la libertaria en un mensaje difundido en su red social "X".

Recibí de @madorni 66 proyectos para presentar en la Legislatura.



Eliminar la pauta oficial, endurecer penas a trapitos, menos burocracia y adhesión a la Ley Anti Mafia y la Reforma Migratoria.



Es hora de llevar a la Ciudad el modelo de Milei que está cambiando la Argentina.

El encuentro de esta tarde en Casa Rosada, además de servir para marcarle la cancha el PRO, también es leído como un gesto hacia adentro de La Libertad Avanza: el jefe de Gabinete no se baja de antemano de la pelea y aspira a ser uno de los candidatos a jefe de Gobierno dentro de un año y medio. ¿Puede ser la persona indicada para terminar definitivamente con la hegemonía de dos décadas del macrismo? Milei lo eligió para esa tarea en mayo y cumplió.

Dentro del mismo barco también rema la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien también se puso al frente de una elección en nombre de la escudería libertaria y se impuso con comodidad, aunque en alianza con el PRO, algo que Adorni ya demostró no haber necesitado. El ring del 2027 será más parecido al que tuvo al jefe de Gabinete como combatiente que al de la exministra.

Jorge Macri y la agenda del PRO para competir con LLA

Mientras tanto, Jorge Macri ve avanzar a su principal competidor en términos de agenda política. Su bloque se las ingenió el año pasado para eludir la debilidad parlamentaria que lo aqueja y logró aprobar las leyes más urgentes: suspensión de las PASO, Servicio Penitenciario, Moratoria y Presupuesto 2026. Pero ahora el ecosistema legislativo intestino es aún más complejo.

En el PRO saben que la pelea por el dominio del votante antiperonista y de la agenda no-progresista no se dará solo en el terreno parlamentario. El alcalde salió a plantar cara en los medios, volviendo al macrismo línea fundadora de las primeras jefaturas de su primo, Mauricio Macri, mimetizándose con Milei para recuperar el terreno perdido a manos de los violetas. Desalojos masivos de casas tomadas, críticas a la urbanización de barrios populares, rebajas impositivas para contribuyentes y un fuerte mensaje construido en torno al orden público marca a las claras la intención del intendente.

En paralelo, el jefe de Gobierno es consciente de que debe negociar a puño firme con Nación por la deuda de coparticipación acumulada desde agosto del 2025 que ya supera los $550.000 millones, a los que se suman otros u$s6.000 millones de la era de Alberto Fernández. Desde el Poder Ejecutivo reconocen el incumplimiento, pero por el momento no llegaron a un acuerdo que permita a CABA cobrar los fondos adeudados.

Pese al avance libertario en tierras porteñas y a las diferencias con Nación, el diálogo sigue abierto y los gestos mutuos son públicos: Jorge Macri respaldó recientemente el tratamiento de la reforma laboral y el proyecto de la baja de la edad de imputabilidad impulsados por LLA, mientras que el Gobierno nacional puso la firma en el convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito porteño, un anhelo histórico del macrismo, y también rubricó el traspaso de los nuevos pabellones de la cárcel de Marcos Paz.

Los próximos pasos de la relación son una incógnita, aunque el camino tiene un único final: la pelea por el voto antiperonista y por el control de la Ciudad más rica del país. ¿Será Adorni vs Macri? o ¿Bullrich vs Macri? Del otro lado, esperará el peronismo.