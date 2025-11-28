Crecida del Río de la Plata: advierten por sudestada y riesgo de inundaciones en zonas costeras + Seguir en









Se esperan picos cercanos a los 2,90 metros y recomiendan evitar circular por áreas inundables. Alerta en zona norte del conurbano.

Las autoridades advierten por el avance de la sudestada y la suba del nivel del río.

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) lanzó una alerta por la crecida del Río de la Plata provocada por una sudestada que afectará a la costa de la Ciudad de Buenos Aires y a distintos sectores del conurbano bonaerense durante la madrugada de este sábado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según las proyecciones del organismo, que depende del Ministerio de Defensa, el punto máximo del fenómeno está previsto alrededor de las 2.30, cuando el nivel del río en el Puerto de San Fernando podría llegar a los 2,90 metros. Esos valores se replicarían cerca de una hora más tarde en Tigre y en la primera sección del Delta, con posibilidad de anegamientos en calles costeras, zonas bajas de Rincón de Milberg y otros sectores ribereños.

El Servicio Meteorológico también activó una advertencia El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el alerta del SHN y explicó que la sudestada se intensificará por la combinación de un sistema de alta presión sobre el norte de la Patagonia y una baja presión sobre el Atlántico, lo que canaliza los vientos desde el sudeste hacia toda la cuenca del Río de la Plata.

De acuerdo con el organismo, esta configuración “generará un incremento del nivel del río hacia la tarde y la noche”, lo que motivó la emisión de un aviso para CABA, la costa norte y la costa sur del Gran Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1994428794959011943&partner=&hide_thread=false 28 NOV | La presencia de un sistema de alta presión sobre el norte de Patagonia y una baja presión en el Atlántico, van a provocar la canalización del viento sobre del Río de la Plata. pic.twitter.com/CqdxYfHlwP — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 28, 2025 Recomendaciones para las zonas ribereñas Ante la posibilidad de anegamientos y calles inundadas, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas para los vecinos:

No sacar los residuos hasta que el agua drene.

Evitar circular por calles inundadas o zonas encharcadas.

Mantenerse alejado de postes, cables caídos o instalaciones eléctricas. La evolución de la sudestada se seguirá monitoreando durante la madrugada y las primeras horas del sábado, y no se descartan nuevas actualizaciones en el transcurso del día.