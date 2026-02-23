La estación Plaza Italia de la Línea D del subte reabre este martes + Seguir en









Hasta el momento se pusieron en valor 16 estaciones de subte: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A), Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B), San Martín (Línea C), Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E).

Vista de la restaurada estación de subte Plaza Italia.

La estación Plaza Italia del Subte de Buenos Aires reabre este martes al público tras una renovación integral de su infraestructura. Las obras, realizadas en el marco del Plan de Renovación de Estaciones que impulsa Subterráneos de Buenos Aires, incluyeron la refacción completa de las instalaciones.

Las obras realizadas alcanzaron los dos vestíbulos, los accesos y la zona de andén y comprendieron trabajos de pintura, revestimientos especiales para el tratado de las filtraciones, recambio total de pisos, nueva iluminación y restauración de murales.

“Estamos haciendo una inversión enorme para mejorar la infraestructura del subte: se están fabricando los nuevos trenes, seguimos renovando estaciones y avanzando con obras fundamentales para que los usuarios viajen cada día mejor. Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, estamos dando un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

"Esta transformación de la estación garantizará una mejor circulación dentro de un espacio más cómodo y con mayor iluminación. Se cubrieron paredes, zona de escaleras, bóvedas y techo con placas de aluzinc. En el techo, se hizo una doble cubierta que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones", indicó la empresa en un comunicado.

La restautación de murales "Al ser una estación con gran valor histórico -señalaron- se trabajó con expertos en conservación y patrimonio que tuvieron a cargo la restauración de ocho murales ubicados en zona de vestíbulos y andén, y la creación de cuatro ventanas históricas de diez metros cada una".

