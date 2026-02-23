En un año, CABA prohibió el ingreso a eventos masivos a más de 100 deudores alimentarios

Este fin de semana, personal de los ministerios de Justicia y de Seguridad de CABA efectuaron controles y le impidieron el acceso a eventos a cinco personas. Desde marzo del 2025 realizaron 119 operativos y detectaron a 102 incumplidores.

El gobierno porteño sigue adelante con los controles en espectáculos para impedir el acceso a deudores alimentarios morosos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya detectó a más de 100 deudores alimentarios morosos en los controles que realiza en estadios de fútbol y espectáculos culturales masivos desde marzo del año pasado. En las últimas dos semanas se impidió el ingreso a 15 personas por estar inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM).

Este fin de semana, cinco deudores fueron detectados en partidos por la Liga Profesional de fútbol: tres en el encuentro entre Boca y Racing (dos oriundos de la Ciudad y uno de Quilmes) y otros dos (ambos de la Ciudad) en San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto y Vélez-River.

La política implementada por la Ciudad combina instancias de control, prevención y difusión. El trabajo del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) permitió que muchas personas accedieran por primera vez a información sobre su situación o iniciaran trámites que permanecían pendientes. Quienes son detectados en los operativos solo pueden volver a ingresar a estadios porteños o a espectáculos culturales masivos una vez que regularizan su situación ante la Justicia.

Los operativos comenzaron en marzo del año pasado, tras la modificación de la Ley Nº 269 mediante la Ley Nº 6.771 sancionada por la Legislatura porteña. Desde entonces, los controles, realizados de manera conjunta por los Ministerios de Justicia y Seguridad de la Ciudad, permitieron restringir el acceso 102 personas en 119 operativos , con el objetivo de fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho alimentario de chicos y adolescentes.

Uno de los controles se llevó a cabo en San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto.

“En la Ciudad las obligaciones se cumplen sin excepción. Y los chicos y adolescentes están en el centro de nuestras prioridades” , sostuvo el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Además, agregó: “Los operativos son una herramienta eficaz para visibilizar y promover que los deudores regularicen su situación. Lo que buscamos es que quien adeuda la cuota alimentaria, cumpla con esa obligación antes de destinar recursos a actividades recreativas”.

Desde marzo, se realizaron controles en partidos de fútbol de la Liga Profesional, de la Copa Argentina y de las Eliminatorias del Mundial de 2026, en el encuentro entre Los Pumas y All Blacks y en 20 conciertos, incluyendo los shows de BadBunny,LosPiojos,LaliEspósito, Guns N’ Roses, Don Osvaldo, Linkin Park, Dua Lipa y Oasis, entre otros.

“Los operativos no solo permiten aplicar la normativa vigente, sino también reforzar la conciencia social acerca de que la obligación alimentaria no es optativa, sino un derecho esencial de niñas, niños y adolescentes”, señaló el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson.

Red Federal de Deudores Alimentarios Morosos

En paralelo a los controles cotidianos en eventos masivos, la Ciudad impulsa una estrategia de articulación interjurisdiccional con la realización del Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, organizado por el Ministerio de Justicia porteño en la Universidad de Buenos Aires. Funcionarios y autoridades judiciales de 16 provincias participaron del encuentro y acordaron avanzar en la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos.

Se trata de un hito que permitirá trabajar de manera coordinada entre las jurisdicciones para fortalecer la protección del derecho alimentario de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

La jornada contó con mesas de debate que abordaron los principales desafíos en materia alimentaria, violencia económica y gestión registral. También asistieron autoridades de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de UNICEF, de la Cámara Argentina de Comercio y representantes de organizaciones de la sociedad civil como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación de Juristas de Familia de la Argentina (AJUFRA).

Como integrante del primer panel, el secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana, señaló que “el incumplimiento de la cuota alimentaria es una vulneración concreta de derechos que impacta en el desarrollo, la salud y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes”.

Seguidamente, María Emilia Sesin, secretaria a cargo de la OVD, presentó un informe especial en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que reveló que el 40% de las relevadas sufrieron violencia económica patrimonial.

Finalmente, Alejandra Beccaria, de UNICEF, remarcó que “hay 1.700.000 hogares monoparentales liderados por mujeres, que tienen una tasa de pobreza infantil 10 puntos por encima del promedio de los hogares con niñas y niños”.