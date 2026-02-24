Jorge Macri destacó una caída del delito en la Ciudad durante 2025 + Seguir en









El jefe de Gobierno aseguró que homicidios, robos con armas y robo automotor alcanzaron los niveles más bajos desde que existen registros, con una baja general cercana al 30%.

Jorge Macri dio a conocer la tasa de delitoe en la Ciudad durante 2025. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó el Mapa del Delito 2025 y aseguró que “en la Ciudad la ley se cumple y el orden es regla”, al destacar una caída de los índices de criminalidad durante el último año. Según datos oficiales, el delito descendió casi un 30% en 2025.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad porteño, la cantidad de robos fue la menor de los últimos 25 años y se registró una fuerte reducción en el robo automotor, que cayó a la mitad respecto de 2024 y un 92% frente a su pico histórico de 2002. La tendencia también se replicó en los delitos violentos con armas, que bajaron un tercio interanual y mostraron una disminución marcada en comparación con los registros de hace casi una década.

“La verdadera diferencia entre una ciudad donde se vive con miedo y una donde se vive en libertad no está en un discurso: está en que la ley se cumple y que el orden es la regla, y no la excepción. Y no es que cambiaron las leyes o los jueces, lo que cambió fue la decisión política”, afirmó Macri durante la presentación, realizada junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

JORGE MACRI TASA DELITO CIUDAD Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri presentó el Mapa del Delito 2025 El mandatario sostuvo que la seguridad constituye la “prioridad máxima” de la gestión y señaló que los resultados obtenidos representan un desafío para profundizar el Sistema Integral de Seguridad. En ese marco, destacó que durante 2025 se concretaron 36.512 detenciones por distintos delitos, un 3% más que el año anterior.

El Gobierno porteño también puso el foco en políticas de ordenamiento urbano, con la recuperación de casi 600 inmuebles ocupados ilegalmente, la liberación de 68 kilómetros de espacio público tomado por la venta ilegal y el desalojo de unos 18.000 manteros. Además, se intensificaron los operativos contra los denominados “trapitos”, con el objetivo de combatir la extorsión a automovilistas en eventos masivos.

En esta gestión la ley se cumple, la propiedad se respeta y la vida se defiende. Los resultados… pic.twitter.com/XRm4MKrQT6 — Jorge Macri (@jorgemacri) February 24, 2026 "Si ponemos en línea todas las cuadras que hemos liberado, es equivalente a 68 kilómetros de manteros. Llegaban desde acá hasta la ciudad de La Plata, para que tomemos dimensión del nivel de desorden que había. Pero además nos plantamos frente a la mafia de los 'trapitos': no vamos a tolerar que ninguna familia sea extorsionada o amenazada", afirmó Macri, quien reclamó endurecer las penas para este tipo de delitos. Otro eje señalado por las autoridades fue la inversión en recursos y tecnología. Durante el último año se incorporaron 2.500 nuevos efectivos, se creó la Patrulla de Control de Accesos y se sumaron 500 vehículos policiales entre patrulleros, motos y camionetas. En paralelo, se amplió la red de videovigilancia, que supera las 17.000 cámaras conectadas al Centro de Monitoreo Urbano, y se instalaron 400 Puntos Seguros. El ministro Giménez destacó que el objetivo central es sostener el orden público con mayor presencia policial y equipamiento. "Logramos un muy buen equipamiento, tanto científico como de vehículos y de personal", afirmó, al tiempo que remarcó la incorporación de más de 2.000 agentes durante el año. El Mapa del Delito es una herramienta de gestión que recopila y procesa información criminal para orientar políticas públicas y evaluar la evolución de los indicadores de seguridad en la Ciudad.