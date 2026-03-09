Pánico y confusión en la mansión de Rihanna: detienen a una mujer tras disparar contra la residencia de la artista

La mujer disparó al domicilio con la cantante dentro de la residencia. Cuatro de los disparos alcanzaron la casa y al menos uno penetró sus paredes.

El domicilio en Los Ángeles de la artista fue baleado.

Una persona fue detenida después de que disparara un arma contra la casa de Rihanna en Beverly Hills, California .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que ocurrió un incidente de tiroteo a la 1:20 p.m. (hora del Pacífico) el domingo 8 de marzo. Tal y como recogen las fuentes, fue una mujer de 30 años quien disparó a la casa de Rihanna una decena de veces. Lo hizo subida en un coche Tesla blanco y con un rifle R-15.

La mujer disparó al domicilio con Rihanna dentro de la residencia. Cuatro de los disparos alcanzaron la casa de la empresaria, y al menos uno penetró sus paredes, tal y como indican fuentes policiales.

La sospechosa intentó huir , pero tal y como ha compartido el sargento Jonathan de Vera, portavoz del Departamento de Policía de los Ángeles, los agentes la alcanzaron a unos 12 kilómetros de la casa de la cantante y la detuvieron media hora después del ataque. Por el mismo lado, la Policía cerró la calle cerca de la propiedad de la empresaria.

"Cuando detuvieron a la sospechosa y la pusieron bajo custodia, registraron el vehículo y localizaron un rifle de asalto y siete casquillos", comentó otro portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

image Rihanna se encontraba dentro de su mansión de Beverly Hills cuando fue atacada.

Por ahora se desconoce la razón por la que la implicada habría disparado al domicilio que Rihanna comparte con su pareja A$AP Rocky y sus tres hijos, pero tampoco ha trascendido si en el momento del ataque se encontraban dentro de la casa junto a la cantante.

Por suerte ningún disparo alcanzó a nadie, y una fuente cercana a la familia de Rihanna ha declarado que "todos están bien", como recoge el California Post. No obstante, encontraron agujeros de bala en la puerta de la mansión y en una autocaravana aparcada en la entrada.

De momento la mujer se enfrenta a cargos por asalto con arma de fuego mientras las autoridades investigan la razón del ataque. Rihanna no se ha pronunciado oficialmente al respecto todavía.

El ataque a Rihanna en 2018

Lamentablemente no es el primer ataque que recibe Rihanna: en 2018 un hombre de 27 años saltó al interior de su residencia mientras la artista no se encontraba en su interior y acampó en la casa durante 12 horas, antes de ser descubierto.

Finalmente recibió una orden de alejamiento de 10 años que no le permitía acercarse a la empresaria.