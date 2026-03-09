Israel intensifica su ofensiva militar con una nueva ola de ataques contra Beirut + Seguir en









La operación militar priorizó la destrucción de oficinas de Al Qard al-Hassan, entidad bajo sanciones de EEUU por sus nexos financieros con el grupo armado.

El portavoz militar Avichay Adraee confirmó que las fuerzas israelíes lanzaron un ataque masivo por aire y tierra contra diversos objetivos en la zona.

El Ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques este lunes contra la infraestructura de Dahie, ciudad ubicada en los suburbios del sur de la capital libanesa de Beirut. Las fuerzas israelíes anunciaron la ofensiva en su canal Telegram, horas después de bombardear el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut”, informó el Ejército mediante un comunicado en el cual no brindó más detalles. “Como parte de la incursión, las fuerzas operan para localizar y atacar infraestructuras terroristas y eliminar a los terroristas en el sur del Líbano”, agregaron.

… — (@AvichayAdraee) March 9, 2026 La incursión israelí en el sur del Líbano y los bombardeos en puntos clave del país responden a la ofensiva lanzada por el grupo chií tras los recientes choques con Teherán. El saldo de esta confrontación es crítico: las autoridades de Líbano reportan cerca de 400 fallecidos, con un balance de 83 niños entre las víctimas.

Baréin reportó al menos 32 heridos por nuevos drones lanzados Un ataque con drones lanzado por Irán este lunes sacudió la isla de Sitra, al este de Baréin, resultando en un incendio industrial y al menos 32 heridos. El impacto coincidió con la decisión de de la compañía nacional de petróleo del país árabe del golfo Pérsico, BAPCO Energies de declarar la fuerza mayor ante la interrupción de sus actividades.

Según el reporte oficial del Ministerio de Salud, el dron golpeó la zona en la madrugada y provocó heridas a “al menos 32 civiles, entre ellos cuatro graves”.