Franco Colapinto alcanzó un nuevo hito en la Fórmula 1 y entró a un podio histórico de pilotos argentinos: de qué se trata

Franco Colapinto continúa consolidándose como una de las figuras más prometedoras de la Fórmula 1. A sus 22 años, el piloto argentino entró en un podio histórico y continúa dejando su marca en la Máxima, ampliando el legado de pilotos nacionales que marcaron la historia del automovilismo internacional.

¿Cuál es el hito que logró Franco Colapinto? El joven corredor bonaerense alcanzó un podio histórico entre los argentinos con más Grandes Premios disputados, superando a leyendas como José Froilán González y quedando solo detrás de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann. Con 27 carreras corridas, Colapinto completa un escalón único en los registros nacionales en más de 75 años de historia de la Fórmula 1.

franco colapinto Con 27 Grandes Premios disputados, Colapinto se ubica solo detrás de Fangio y Reutemann. El pilarense corrió nueve carreras con Williams en 2024 y, tras su incorporación a Alpine en 2025, disputó 17 más, sumando otra en 2026. Al final de la temporada, alcanzará las 50 carreras, quedando apenas a una del Quíntuple. No se cuentan las carreras Sprint de los sábados.

El legado argentino que inspira a Franco Colapinto Además, Colapinto acumula 1.505 vueltas en la Fórmula 1, un registro que lo ubica todavía lejos de los 3.022 de Fangio y los 6.986 de Reutemann, pero que refleja el inicio de un camino que promete seguir creciendo. Sobre Fangio, Colapinto reconoció: “Leí mucho de él, vi muchos videos. Es el que me inculcó el automovilismo en la sangre, es quien va a estar conmigo siempre en mi corazón”.

Franco Colapinto Colapinto reconoce la influencia de Fangio y Reutemann en su carrera y en la historia del automovilismo argentino. F1 Acerca de Reutemann, Franco destacó: “Lole es un ídolo, un héroe que le dio un montón al país cuando no había argentinos en la F1. Llevar el casco en homenaje a él fue muy especial porque pude llevar la historia de nuestro país a la F1 actual”.

El año pasado, Colapinto ya había marcado otro hito: fue el primer argentino en sumar puntos en la Fórmula 1 desde Reutemann en 1982, consolidando su lugar como referente del automovilismo nacional en la actualidad.