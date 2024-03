Crimen de Lucas González: ex jefe de la Policía de la Ciudad calificó de "asesinos" a los agresores

"Como padre, me lastimó muchísimo, es algo que en la Policía de la Ciudad no había ocurrido nunca. Hizo un daño a una familia irreparable", agregó Gabriel Berard.

El ex jefe de la Policía de la Ciudad Gabriel Berard calificó como "asesinos" a los tres condenados por el crimen del joven futbolista de Barracas Central Lucas González , ocurrido en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas.

El testimonio del ex jefe de la Policía de la Ciudad

"Como padre, me lastimó muchísimo, es algo que en la Policía de la Ciudad no había ocurrido nunca. Hizo un daño a una familia irreparable, y le aseguro que toda la policía, el personal, siempre me hicieron ver esto: la vergüenza y cómo la ciudadanía en el accionar de ellos en la calle la pasaban mal", declaró el comisario retirado en diciembre pasado en el remanente de la investigación.