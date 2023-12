Crimen de Lucio Dupuy: la jueza del caso irá a juicio por no cumplir con sus labores profesionales

La jueza que le otorgó la custodia de Lucio Dupuy a su mamá y su pareja, ambas condenadas a prisión perpetua por el crimen del chico de cinco años, irá a juicio oral acusada de no cumplir con su labor profesional para así evitar la muerte del menor .

De esta manera, la Procuración señaló que Ballester y Catán son culpables de "remoción por mal desempeño de sus funciones, por entender que omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño".

En octubre de este año, las dos funcionarias fueron suspendidas hasta que se tome una decisión sobre su responsabilidad o no en la muerte del menor.

Lucio Dupuy.jpg Magdalena Espósito Valenti y Abigail Paéz.

Postura del Colegio de Magistrados de La Pampa

A días de que comience el juicio, el Colegio de Magistrados de La Pampa reiteró en un comunicado que tanto la jueza como la asesora no tuvieron ningún tipo de responsabilidad en la muerte de Dupuy.

"Corresponde destacar que la jueza no había hecho entrega del niño y que en la causa no se habían denunciado ni existían indicios que alertaran situaciones de violencia que indicaran la inconveniencia de homologar el acuerdo. Dicho acuerdo tampoco fue cuestionado por familiares ni organismos públicos de protección a la niñez con anterioridad al homicidio", sostienen.

Lucio Dupuy.jpg Lucio murió el 26 de noviembre de 2021.

A días del inicio del juicio, ¿qué dijo el abuelo de Lucio?

"El 11 a las 15:30 se dará inicio al juicio contra la tercera asesina, como yo la llamo, a Ana Clara Pérez Bacetar", expresó con enojo Ramón Dupuy, abuelo de la víctima.

En diálogo con Splendid AM990, Ramón explicó cómo tendría que haber actuado la funcionaria: "La progenitora, yo no le llamo madre porque el título de madre es muy grande, pero lo abandonó a Lucio durante dos años y un buen día se acordó que tenía una criatura y bueno, vino a reclamarlo y la jueza sin ningún, no, mejor dicho, con una ideología lo entregó para que lo asesinara, ¿no? Podría haber hecho lo siguiente, estudiar el expediente, podría haber hecho un insocio ambiental, podría haber llamado al papá para preguntarle si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo".

"Nosotros lo hemos presentado varias veces y bueno, no logramos el cometido de restituirlo a Lucio a la familia paterna", destacó y remarcó la respuesta que recibió por parte de la jueza: "La madre, la madre, la madre, no va a estar mejor visto, la madre. Esa era la respuesta".

Ramón Dupuy.jpg Ramón Dupuy, abuelo de la víctima. C5N

Condenadas a prisión perpetua en el mismo Complejo Penitenciario

Acerca de Magdalena Espósito Valenti, mamá de Lucio, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen del chico el pasado 26 de noviembre de 2021. A pesar de los reiterados pedidos contrarios de los damnificados, ambas condenadas continúan juntas en el Complejo Penitenciario I de San Luis.

"Es una impotencia muy grande remover todo esto, pero bueno, lamentablemente siguen juntas en la misma penitenciaría, no en el mismo pabellón como estaban antes de Luna de Miel. Estaban las dos juntas con su televisor, su equipo de música, sus teléfonos y todo lo demás. Ahora la han separado del pabellón, pero siguen en la misma cárcel. O sea, van a comer juntas, tienen visitas íntimas juntas, hacen recreo juntas, toman mate juntas, hacen talleres juntas, entonces estamos en la misma", subrayó.

LUCIO DUPUY.jpeg El crimen ocurrió en la provincia de La Pampa. Twitter

Por último, Ramón pidió que se haga justicia: "Remover todo esto duele mucho. Nosotros convivimos con el dolor día a día, pero sabemos que estamos haciendo las cosas bien para que chicos, niños, niñas y adolescentes de nuestra Argentina no sufran el maltrato que sufrieron Lucito".