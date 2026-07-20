El calendario de julio de 2026 todavía esconde algunos feriados especiales para distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. En esos casos, las fechas alcanzan únicamente a cada distrito o localidad involucrada y se deben a conmemoraciones históricas o religiosas propias de cada comunidad.
Cuáles son los partidos de Buenos Aires que tendrán feriado los últimos días de julio 2026
Gracias a distintas celebraciones, varias localidades bonaerenses van a gozar de fechas especiales antes de que termine el séptimo mes del año.
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Durante estos asuetos se desarrollan actos oficiales, celebraciones populares y actividades culturales que reúnen a vecinos y visitantes. Además, muchas dependencias municipales, establecimientos educativos y organismos públicos modifican su funcionamiento durante esas fechas.
Los feriados restantes de julio 2026 para los partidos bonaerenses
Durante los últimos días de julio, distintos partidos y localidades bonaerenses celebrarán aniversarios fundacionales o fiestas patronales. En ambos casos, las autoridades suelen establecer un feriado o asueto administrativo para acompañar los festejos organizados en cada lugar.
El aniversario fundacional recuerda la fecha de creación oficial de una ciudad o pueblo. Se trata del "cumpleaños" de la localidad y suele incluir actos institucionales, desfiles, reconocimientos a vecinos, espectáculos artísticos, ferias gastronómicas y hasta propuestas recreativas abiertas para toda la comunidad.
Las fiestas patronales, por su parte, homenajean al santo o santa patrona de cada localidad. Además de las celebraciones religiosas, como misas y procesiones, en estas fechas también suelen organizarse recitales, ferias de emprendedores, actividades culturales y encuentros populares.
Los feriados previstos para lo que queda de julio 2026 son:
- 20 de julio: Carlos Pellegrini, por su aniversario fundacional
- 22 de julio: General Alvear, por el 157° aniversario fundacional, al conmemorarse la ley que dio origen al distrito en 1869
- 25 de julio: Baradero, por aniversario fundacional y fiesta patronal
- 25 de julio: San Pedro, por aniversario fundacional
- 25 de julio: Villa Ventana (partido de Tornquist), por aniversario fundacional
- 26 de julio: Claraz (partido de Necochea), por aniversario fundacional
- 28 de julio: General Villegas, por aniversario fundacional
- 28 de julio: Guaminí, por aniversario fundacional
- 28 de julio: Villarino, por aniversario fundacional
- 28 de julio: Puan, por aniversario fundacional
- 31 de julio: Saladillo, por aniversario fundacional
- 31 de julio: Junín, por fiesta patronal
- 31 de julio: Los Indios (partido de Rojas), por aniversario fundacional
En la mayoría de estos distritos, las celebraciones incluyen ceremonias protocolares encabezadas por autoridades municipales, el tradicional izamiento de la bandera, desfiles de instituciones educativas y organizaciones locales, además de propuestas recreativas para toda la familia.
También se van a poder encontrar ferias de artesanos, patios gastronómicos, espectáculos musicales gratuitos y presentaciones de artistas regionales, con el objetivo de fortalecer la identidad de cada comunidad y promover la participación de todos los vecinos en ella. En las fiestas patronales, la programación tiene celebraciones litúrgicas, procesiones y otras tradiciones religiosas.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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