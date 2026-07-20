Cuáles son los partidos de Buenos Aires que tendrán feriado los últimos días de julio 2026 + Agregar ámbito en









Gracias a distintas celebraciones, varias localidades bonaerenses van a gozar de fechas especiales antes de que termine el séptimo mes del año.

Julio 2026 todavía guarda algunos feriados sorpresa. Magnific

El calendario de julio de 2026 todavía esconde algunos feriados especiales para distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. En esos casos, las fechas alcanzan únicamente a cada distrito o localidad involucrada y se deben a conmemoraciones históricas o religiosas propias de cada comunidad.

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Durante estos asuetos se desarrollan actos oficiales, celebraciones populares y actividades culturales que reúnen a vecinos y visitantes. Además, muchas dependencias municipales, establecimientos educativos y organismos públicos modifican su funcionamiento durante esas fechas.

Aunque muchos no lo sepan, el séptimo mes del año esconde algunos feriados sorpresa. Magnific Los feriados restantes de julio 2026 para los partidos bonaerenses Durante los últimos días de julio, distintos partidos y localidades bonaerenses celebrarán aniversarios fundacionales o fiestas patronales. En ambos casos, las autoridades suelen establecer un feriado o asueto administrativo para acompañar los festejos organizados en cada lugar.

El aniversario fundacional recuerda la fecha de creación oficial de una ciudad o pueblo. Se trata del "cumpleaños" de la localidad y suele incluir actos institucionales, desfiles, reconocimientos a vecinos, espectáculos artísticos, ferias gastronómicas y hasta propuestas recreativas abiertas para toda la comunidad.

Las fiestas patronales, por su parte, homenajean al santo o santa patrona de cada localidad. Además de las celebraciones religiosas, como misas y procesiones, en estas fechas también suelen organizarse recitales, ferias de emprendedores, actividades culturales y encuentros populares.

Los feriados previstos para lo que queda de julio 2026 son: 20 de julio: Carlos Pellegrini, por su aniversario fundacional

Carlos Pellegrini, por su aniversario fundacional 22 de julio: General Alvear, por el 157° aniversario fundacional , al conmemorarse la ley que dio origen al distrito en 1869

General Alvear, por el , al conmemorarse la ley que dio origen al distrito en 25 de julio: Baradero, por aniversario fundacional y fiesta patronal

Baradero, por aniversario fundacional y fiesta patronal 25 de julio: San Pedro, por aniversario fundacional

San Pedro, por aniversario fundacional 25 de julio: Villa Ventana (partido de Tornquist), por aniversario fundacional

Villa Ventana (partido de Tornquist), por aniversario fundacional 26 de julio: Claraz (partido de Necochea), por aniversario fundacional

Claraz (partido de Necochea), por aniversario fundacional 28 de julio: General Villegas, por aniversario fundacional

General Villegas, por aniversario fundacional 28 de julio: Guaminí, por aniversario fundacional

Guaminí, por aniversario fundacional 28 de julio: Villarino, por aniversario fundacional

Villarino, por aniversario fundacional 28 de julio: Puan, por aniversario fundacional

Puan, por aniversario fundacional 31 de julio: Saladillo, por aniversario fundacional

Saladillo, por aniversario fundacional 31 de julio: Junín, por fiesta patronal

Junín, por fiesta patronal 31 de julio: Los Indios (partido de Rojas), por aniversario fundacional En la mayoría de estos distritos, las celebraciones incluyen ceremonias protocolares encabezadas por autoridades municipales, el tradicional izamiento de la bandera, desfiles de instituciones educativas y organizaciones locales, además de propuestas recreativas para toda la familia. También se van a poder encontrar ferias de artesanos, patios gastronómicos, espectáculos musicales gratuitos y presentaciones de artistas regionales, con el objetivo de fortalecer la identidad de cada comunidad y promover la participación de todos los vecinos en ella. En las fiestas patronales, la programación tiene celebraciones litúrgicas, procesiones y otras tradiciones religiosas. Algunos afortunados se van a beneficiar de estos feriados únicos. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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