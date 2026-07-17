Finde largo en julio 2026: el feriado de Buenos Aires que seguramente no conocías + Agregar ámbito en









Varios afortunados podrán aprovechar una jornada libre inesperada exclusiva para la provincia de Buenos Aires.

Después de una intensa primera mitad del mes, varios habitantes de la provincia de Buenos Aires contarán con un día libre que los tomó por sorpresa. Depositphotos

Es normal entre los argentinos revisar el calendario nacional de feriados en busca de alguna jornada propicia para el descanso. Lamentablemente, este mes no presenta sorpresas para la totalidad de los habitantes. Sin embargo, un grupo de afortunados contará con un día extra para relajarse.

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Esto se debe a un asueto especial en un sector de la provincia de Buenos Aires. El beneficio no alcanzará a todos los bonaerenses, aunque sí podrán aprovecharlo miles de vecinos de la región.

Esta jornada será ideal para que muchos vecinos bonaerenses puedan disfrutar de un merecido descanso. Magnific Por qué es feriado el 20 de julio de 2026 Cabe remarcar que esto no formará parte del calendario nacional de feriados. La disposición regirá únicamente en territorio bonaerense debido a que el lunes 20 de julio el partido de Carlos Pellegrini conmemorará su aniversario fundacional.

En el marco de la fecha patria, el municipio organizará festejos alusivos a los acontecimientos de 1907. En aquel año se aprobó la subdivisión de las tierras pertenecientes a Guaminí para darle nacimiento al nuevo distrito. Si bien la propuesta inicial era llamarlo "3 de febrero", el fallecimiento del expresidente un año antes impulsó la iniciativa de bautizarlo en su honor.

Es importante saber que esta medida no afectará a la totalidad de los trabajadores. Los sectores con el descanso garantizado serán la administración pública y los empleados del Banco Provincia. Por su parte, quienes se desempeñen en el ámbito privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores respecto a la adhesión a la jornada no laborable.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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