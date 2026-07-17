Es normal entre los argentinos revisar el calendario nacional de feriados en busca de alguna jornada propicia para el descanso. Lamentablemente, este mes no presenta sorpresas para la totalidad de los habitantes. Sin embargo, un grupo de afortunados contará con un día extra para relajarse.
Finde largo en julio 2026: el feriado de Buenos Aires que seguramente no conocías
Varios afortunados podrán aprovechar una jornada libre inesperada exclusiva para la provincia de Buenos Aires.
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Esto se debe a un asueto especial en un sector de la provincia de Buenos Aires. El beneficio no alcanzará a todos los bonaerenses, aunque sí podrán aprovecharlo miles de vecinos de la región.
Por qué es feriado el 20 de julio de 2026
Cabe remarcar que esto no formará parte del calendario nacional de feriados. La disposición regirá únicamente en territorio bonaerense debido a que el lunes 20 de julio el partido de Carlos Pellegrini conmemorará su aniversario fundacional.
En el marco de la fecha patria, el municipio organizará festejos alusivos a los acontecimientos de 1907. En aquel año se aprobó la subdivisión de las tierras pertenecientes a Guaminí para darle nacimiento al nuevo distrito. Si bien la propuesta inicial era llamarlo "3 de febrero", el fallecimiento del expresidente un año antes impulsó la iniciativa de bautizarlo en su honor.
Es importante saber que esta medida no afectará a la totalidad de los trabajadores. Los sectores con el descanso garantizado serán la administración pública y los empleados del Banco Provincia. Por su parte, quienes se desempeñen en el ámbito privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores respecto a la adhesión a la jornada no laborable.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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