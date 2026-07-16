Calendario de feriados: el finde largo de Buenos Aires para descansar después de la final del Mundial + Agregar ámbito en









Se acerca una fecha especial que va a regalarle un día libre a una localidad bonaerense justo después de uno de los partidos más importantes del año.

Tras el furor del Mundial 2026, algunos afortunados van a tener un día libre. Freepik

Además de los asuetos nacionales que todos conocen, en el séptimo mes del año algunos municipios bonaerenses cuentan con sus propios feriados especiales que se conmemoran fechas importantes y celebraciones propias que van a modificar la actividad habitual.

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En ese contexto, una localidad de la provincia de Buenos Aires va a disfrutar de un fin de semana largo exclusivo justo después de la definición de la Copa del Mundo, prevista para el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium.

La jornada será ideal para poder bajar un cambio después del furor por el Mundial. Freepik Por qué es feriado el 20 de julio de 2026 El lunes 20 de julio de 2026, el partido bonaerense de Carlos Pellegrini conmemorará el 119° aniversario de su creación institucional. La fecha recuerda la conformación oficial del distrito, que ocurrió en 1907, mientras que la fundación de la ciudad cabecera tuvo lugar anteriormente, el 4 de abril de 1899.

Como pasa cada año durante esta celebración, las autoridades locales suelen establecer un asueto administrativo y un día no laborable para parte del sector público y para las entidades bancarias que funcionan dentro del distrito. La conmemoración reúne a vecinos, funcionarios e instituciones en un acto protocolar que habitualmente se desarrolla en la Plaza Dr. Carlos Pellegrini, donde se llevan adelante distintas actividades con un fuerte contenido histórico y comunitario.

Entre las ceremonias tradicionales suelen incluirse:

Izamiento de la bandera nacional

Interpretación del Himno Nacional Argentino

Plantación de árboles como homenaje a la historia local

Presentación del Coro Municipal "Renacer" Al caer un lunes, quienes residen en Carlos Pellegrini o trabajan en organismos alcanzados por el asueto van a poder gozar de un fin de semana largo que coincide con la final del Mundial 2026. Muchos afortunados gozarán de un fin de semana largo único. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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