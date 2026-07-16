Además de los asuetos nacionales que todos conocen, en el séptimo mes del año algunos municipios bonaerenses cuentan con sus propios feriados especiales que se conmemoran fechas importantes y celebraciones propias que van a modificar la actividad habitual.
Calendario de feriados: el finde largo de Buenos Aires para descansar después de la final del Mundial
Se acerca una fecha especial que va a regalarle un día libre a una localidad bonaerense justo después de uno de los partidos más importantes del año.
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En ese contexto, una localidad de la provincia de Buenos Aires va a disfrutar de un fin de semana largo exclusivo justo después de la definición de la Copa del Mundo, prevista para el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium.
Por qué es feriado el 20 de julio de 2026
El lunes 20 de julio de 2026, el partido bonaerense de Carlos Pellegrini conmemorará el 119° aniversario de su creación institucional. La fecha recuerda la conformación oficial del distrito, que ocurrió en 1907, mientras que la fundación de la ciudad cabecera tuvo lugar anteriormente, el 4 de abril de 1899.
Como pasa cada año durante esta celebración, las autoridades locales suelen establecer un asueto administrativo y un día no laborable para parte del sector público y para las entidades bancarias que funcionan dentro del distrito. La conmemoración reúne a vecinos, funcionarios e instituciones en un acto protocolar que habitualmente se desarrolla en la Plaza Dr. Carlos Pellegrini, donde se llevan adelante distintas actividades con un fuerte contenido histórico y comunitario.
Entre las ceremonias tradicionales suelen incluirse:
- Izamiento de la bandera nacional
- Interpretación del Himno Nacional Argentino
- Plantación de árboles como homenaje a la historia local
- Presentación del Coro Municipal "Renacer"
Al caer un lunes, quienes residen en Carlos Pellegrini o trabajan en organismos alcanzados por el asueto van a poder gozar de un fin de semana largo que coincide con la final del Mundial 2026.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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