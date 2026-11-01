¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES que no llegan a la mínima en noviembre?

El organismo modificó parte del calendario por los feriados y los beneficiarios van a tener que revisar las nuevas fechas.

ANSES reorganizó parte del calendario de noviembre para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el esquema de pagos que va a regir durante todo noviembre tanto para jubilados como para pensionados.

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El cronograma tendrá cambios respecto de las fechas previstas originalmente por un evento importante a nivel nacional, mientras que los haberes llegarán con el nuevo aumento mensual y la continuidad del refuerzo extraordinario para los ingresos más bajos.

Las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,93% en noviembre de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual vigente. Con la actualización, el haber mínimo garantizado pasa a ser de $444.158,46 . La cifra quedó oficializada por la Resolución 304/2026 de ANSES.

Los haberes mínimos llegarán con una nueva actualización durante el mes.

A ese monto se le suma el bono extraordinario de hasta $70.000 , confirmado para noviembre por el Decreto 1296/2026. De esta manera, quienes cobran exactamente la jubilación mínima recibirán:

Los beneficiarios que superen la mínima pero se mantengan dentro del límite establecido pueden recibir un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo monto. El refuerzo sigue fijo en $70.000, por lo que el incremento del 1,93% se aplica sobre el haber previsional y no sobre el bono.

Los feriados de noviembre obligaron a modificar algunas fechas de cobro. ANSES

¿Por qué se modifican los días de cobro esta segunda semana del mes?

El calendario original contemplaba que los primeros pagos comenzaran el 9 de noviembre. Sin embargo, esa fecha fue declarada feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina. Además, el 10 de noviembre será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el 11 tendrá alcance exclusivo en la provincia de Buenos Aires.

Ese esquema obligó a reorganizar varias fechas previstas para la segunda semana del mes, por lo que los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo van a empezar a cobrar recién el 11 de noviembre. La modificación afecta el inicio del cronograma, pero las últimas terminaciones mantienen sus pagos distribuidos hasta el 20 de noviembre.

El cronograma se ordena según la terminación del DNI. Magnific

Calendario de pagos ANSES de noviembre: fechas según finalización de DNI

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario actualizado queda de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

En el caso de quienes cobran más de un haber mínimo, las fechas serán posteriores: