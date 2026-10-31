En noviembre, la jubilación mínima de ANSES superará los $444.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores que regirán desde noviembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. La actualización será del 1,93% y responde al mecanismo de movilidad mensual, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este incremento, el haber mínimo garantizado llegará a $444.158,46 , de acuerdo con la Resolución 304/2026, publicada en el Boletín Oficial. La cifra representa un nuevo ajuste para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque el importe final que recibirá cada persona puede variar según los adicionales y descuentos que correspondan.

El incremento establecido para noviembre llevará la jubilación mínima de $435.748,51 a $444.158,46 , como resultado de la aplicación del índice de movilidad del 1,93%. La actualización quedó formalizada mediante la Resolución 304/2026 de ANSES. La normativa también fijó el haber máximo del sistema previsional en $2.988.765,82 , mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $203.182,22.

Uno de los puntos que genera consultas entre los jubilados es la posibilidad de sumar un bono extraordinario al importe mensual . Este refuerzo debe analizarse por separado, ya que no forma parte del haber mínimo establecido por la resolución. Cuando existe un adicional vigente, su liquidación puede modificar el dinero que finalmente llega a la cuenta bancaria.

Quienes perciben la mínima podrían alcanzar los $514.158,46 si se mantiene el refuerzo de $70.000. Para los beneficiarios que cobran por encima del piso previsional, el eventual adicional puede ser proporcional hasta llegar al límite establecido para ese complemento.

La diferencia entre el haber bruto y el ingreso de bolsillo es un aspecto central. El primero representa el monto reconocido por el sistema previsional, mientras que el segundo refleja lo que efectivamente se acredita después de aplicar los descuentos correspondientes y sumar los adicionales que correspondan.

¿Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las Pensiones No Contributivas también tendrán una actualización durante noviembre. Estas prestaciones están destinadas a personas que cumplen determinados requisitos y que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria, entre otras situaciones contempladas por la normativa.

Para las PNC por invalidez y vejez, el importe equivale al 70% del haber mínimo previsional. Con la nueva base de $444.158,46, el monto mensual será de aproximadamente $310.910,92. En el caso de las madres de siete hijos o más, la prestación equivale al 100% de la jubilación mínima. Así, el importe de referencia para noviembre será de $444.158,46.

Las prestaciones sociales contemplan distintos criterios de cálculo según la situación familiar y las condiciones de cada titular. Magnific

También se actualizará la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación ni una pensión contributiva. Su valor quedó establecido en $355.326,77, equivalente al 80% del haber mínimo. Para entender las diferencias, los principales importes quedan distribuidos de la siguiente manera:

PNC por invalidez: $310.910,92 aproximadamente

PNC por vejez: $310.910,92 aproximadamente

PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46

PUAM: $355.326,77

Detalle de las asignaciones familiares y montos brutos de la AUH

La actualización de noviembre también comprende a las familias que reciben prestaciones por hijo y embarazo. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el importe bruto llegará a $159.611 por beneficiario, mientras que la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrá el mismo valor general.

Sin embargo, no todo ese dinero se acredita de manera directa. ANSES mantiene el esquema habitual de liquidación, mediante el cual paga el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta que se presenta la Libreta AUH, que acredita los controles de salud y la asistencia escolar. De esta manera, los importes quedan distribuidos así:

monto bruto de la AUH: $159.611

$159.611 pago mensual del 80%: $127.688,80

$127.688,80 retención del 20%: $31.922,20

El dinero retenido puede recuperarse una vez cumplidas las condiciones y presentado el formulario correspondiente ante el organismo previsional. Por otra parte, las asignaciones familiares del SUAF también tendrán nuevos valores. A diferencia de la AUH, estas prestaciones están destinadas principalmente a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de prestaciones por desempleo y jubilados que reúnen las condiciones previstas.

Para la asignación familiar por hijo, los montos generales de noviembre dependerán del ingreso del grupo familiar:

hasta $1.235.699: $79.816 por hijo

desde $1.235.699,01 hasta $1.812.272: $53.841

desde $1.812.272,01 hasta $2.092.326: $32.566

desde $2.092.326,01 hasta $6.543.628: $16.806

En el caso de hijos con discapacidad, los importes serán de $259.864 para el primer rango de ingresos, $183.839 para el segundo y $116.026 para el tercero. También habrá modificaciones en las prestaciones de pago único. Los valores generales serán de $93.035 por nacimiento, $556.217 por adopción y $139.300 por matrimonio.