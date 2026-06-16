Cuándo cobro ANSES: así continúa el calendario de pagos de junio después del feriado

El mecanismo toma como referencia los datos de inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Junio representa uno de los períodos de mayor volumen de acreditaciones dentro del cronograma anual de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) retomó el cronograma de pagos de junio tras el feriado del 15 de junio . El esquema incluye la acreditación de haberes, el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados alcanzados por el beneficio y los bonos extraordinarios destinados a determinados sectores previsionales.

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Las transferencias continúan de manera escalonada según la terminación del DNI. El calendario abarca jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE y prestaciones por desempleo , entre otros programas. Los pagos de junio incorporan además la actualización mensual determinada por la fórmula de movilidad vigente.

La liquidación de este mes reúne varios conceptos en una misma acreditación. Los jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos reciben junto con sus ingresos habituales la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026.

ANSES aplicó en junio una actualización del 2,58% sobre las asignaciones familiares y universales. El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente para las prestaciones administradas por el organismo previsional.

Los valores de la AUH quedaron establecidos de la siguiente manera:

monto bruto total: $144.932

retención del 20%: $28.986,40

monto neto mensual: $115.945,60

Los importes de la AUH por Discapacidad son los siguientes:

monto bruto total: $471.915

monto neto mensual: $377.532

Las asignaciones familiares también registraron nuevos valores durante junio. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos quedó en $72.474 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanzó los $235.967 para ese mismo tramo.

ANSES computadora

Quiénes reciben el medio aguinaldo y cómo se calcula

La acreditación del medio aguinaldo forma parte de los pagos de junio para jubilados y pensionados incluidos dentro del cronograma previsional. El Sueldo Anual Complementario correspondiente al primer semestre del año se deposita junto con los haberes mensuales. La liquidación se realiza en una única acreditación y se refleja directamente en el saldo disponible de cada beneficiario.

La normativa establece que el aguinaldo equivale al 50% de la remuneración mensual más alta percibida durante el semestre considerado para el cálculo. Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo legal reciben este concepto junto con sus ingresos habituales de junio. El esquema también contempla los bonos extraordinarios de refuerzo económico, destinados a sectores de menores ingresos previsionales.

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Calendario de pagos de ANSES de junio 2026

ANSES continúa con el cronograma de junio luego de la interrupción provocada por el feriado nacional. Las fechas vigentes para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo son las siguientes:

documentos terminados en 5: martes 16 de junio

documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio

documentos terminados en 7: jueves 18 de junio

documentos terminados en 8: viernes 19 de junio

documentos terminados en 9: lunes 22 de junio

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán según el siguiente calendario:

documentos terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

documentos terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

documentos terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

documentos terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

documentos terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Las Pensiones No Contributivas finalizaron su esquema de pagos el 12 de junio. Los beneficiarios pueden retirar los fondos acreditados mediante los canales habilitados por el organismo.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas mantienen una fecha unificada para todos los documentos:

todas las terminaciones de DNI: del 8 de junio al 14 de julio

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo continúan con las siguientes acreditaciones:

documentos terminados en 5: martes 16 de junio

documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio

documentos terminados en 7: jueves 18 de junio

documentos terminados en 8: viernes 19 de junio

documentos terminados en 9: lunes 22 de junio

La Asignación por Embarazo (AUE) mantiene el mismo cronograma:

documentos terminados en 5: martes 16 de junio

documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio

documentos terminados en 7: jueves 18 de junio

documentos terminados en 8: viernes 19 de junio

documentos terminados en 9: lunes 22 de junio

La Asignación por Prenatal y Maternidad se paga de acuerdo con estas fechas:

documentos terminados en 6 y 7: martes 16 de junio

documentos terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio

La Prestación por Desempleo (Plan 1) continuará con el siguiente calendario:

documentos terminados en 0 y 1: martes 19 de junio

documentos terminados en 2 y 3: miércoles 22 de junio

documentos terminados en 4 y 5: jueves 23 de junio

documentos terminados en 6 y 7: viernes 24 de junio

documentos terminados en 8 y 9: lunes 25 de junio

Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción mantienen una fecha común para todos los beneficiarios: