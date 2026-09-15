Descuentos y beneficios de ANSES: requisitos, montos y promociones del mes

Jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en comercios adheridos. Cuáles son las promociones y cómo aprovecharlas.

Los Beneficios Capital Humano de ANSES ofrecen descuentos y reintegros en comercios adheridos, con promociones adicionales según el banco donde se cobran los haberes.

Los Beneficios Capital Humano que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) permiten que determinados titulares de prestaciones accedan a descuentos y reintegros al realizar compras en comercios adheridos. El programa contempla supermercados, farmacias, perfumerías y otros establecimientos distribuidos en distintos puntos del país.

La propuesta se complementa con promociones bancarias que pueden ampliar el ahorro cuando la compra se realiza con determinados medios de pago. Las condiciones, porcentajes y topes dependen de cada entidad financiera y de la promoción vigente.

El programa está dirigido principalmente a jubilados y pensionados que cobran sus haberes mediante ANSES. Para acceder a los descuentos generales, deben utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que reciben la prestación.

Los beneficios también pueden estar disponibles para otros titulares alcanzados por las iniciativas vinculadas a ANSES y Capital Humano , aunque cada promoción establece sus propios requisitos. Por eso, antes de realizar una compra es importante verificar las condiciones específicas del beneficio.

La propuesta tiene presencia en más de 7.000 comercios y alcanza a más de 12.000 puntos de venta, según la información oficial del programa. Entre los establecimientos incluidos se encuentran cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros.

Cómo impacta la devolución del 10% en las compras con tarjeta de débito

Uno de los principales atractivos del programa son los descuentos en supermercados, que parten del 10% y, en determinados casos, no tienen un tope de reintegro. El beneficio se aplica al utilizar la tarjeta de débito con la que el titular cobra su jubilación o pensión.

También existen promociones específicas para determinadas categorías. Por ejemplo, los descuentos pueden alcanzar el 20% en productos de perfumería y limpieza, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas por el comercio participante.

El ahorro puede ser todavía mayor cuando se combina con una promoción bancaria. Sin embargo, cada entidad fija porcentajes, días de vigencia, medios de pago y límites propios, por lo que el porcentaje final de devolución no es necesariamente igual para todos los beneficiarios.

Descuentos en comercios y promociones bancarias vinculadas a Mi ANSES

Los beneficiarios que cobran sus haberes a través del Banco Nación pueden acceder a un reintegro adicional del 5% en supermercados seleccionados, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000, utilizando los medios de pago contemplados por la promoción.

En Banco Galicia, las promociones pueden incluir hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés, con topes diferenciados según el rubro. Por su parte, Banco Supervielle ofrece determinados días descuentos en supermercados y beneficios adicionales en farmacias y estaciones de servicio.

También existen alternativas para clientes de Banco Patagonia y Banco Provincia. Las promociones pueden alcanzar supermercados, combustibles y farmacias, aunque los porcentajes, topes y comercios participantes varían según la entidad y deben consultarse antes de efectuar la compra.

Dónde consultar la nómina completa de comercios y supermercados participantes

La lista de comercios adheridos permite conocer qué establecimientos participan del programa y dónde se pueden utilizar los descuentos. La consulta es especialmente importante porque no todas las sucursales o locales de una misma cadena necesariamente tienen las mismas condiciones.

Además de los supermercados, el programa contempla establecimientos de distintos rubros. La disponibilidad de cada promoción puede cambiar, por lo que se recomienda revisar la información oficial antes de concurrir al comercio para conocer el porcentaje de ahorro y las condiciones aplicables.

Los beneficiarios también deben prestar atención a los topes de reintegro, días habilitados y medios de pago exigidos. Las promociones bancarias son independientes de las condiciones generales del programa y pueden modificarse según la entidad financiera.