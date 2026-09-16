Plan de Deuda Previsional de ANSES: cómo empezar a pagar tus años de aportes desde los 50 años

El organismo permite a trabajadores activos regularizar aportes faltantes desde los 50 años y avanzar en la planificación de su futura jubilación.

El Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES ofrece una alternativa para que trabajadores en actividad completen anticipadamente los aportes necesarios para jubilarse.

Para muchas personas, alcanzar la edad jubilatoria sin contar con los 30 años de aportes exigidos por el sistema previsional argentino puede convertirse en un problema al momento de iniciar el trámite. Para anticiparse a esa situación, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dispone de un mecanismo destinado a quienes todavía se encuentran trabajando y necesitan completar períodos de contribuciones.

El Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad permite comenzar a regularizar años faltantes antes de llegar al retiro. De esta manera, los interesados pueden organizar el pago de determinados períodos y avanzar en la construcción de su futura trayectoria previsional.

El programa de ANSES está pensado para personas que se encuentran en edad laboral y consideran que, al momento de jubilarse, podrían no reunir la cantidad de aportes requerida. Su objetivo es ofrecer una herramienta de regularización anticipada para cubrir parte de esa diferencia.

A través de este mecanismo, los trabajadores pueden seleccionar períodos de actividad que no figuran como aportados y gestionar su cancelación de acuerdo con las condiciones establecidas por el organismo previsional. El procedimiento permite abordar el problema antes de que llegue el momento de solicitar la jubilación.

Una de las características centrales es que el plan no está destinado a quienes ya cumplen con todos los requisitos previsionales, sino a quienes necesitan completar su historial. Además, no se exige una evaluación socioeconómica para acceder a esta modalidad, según la información difundida por ANSES.

¿Quiénes pueden acceder al plan de ANSES, según la edad?

El Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores activos contempla dos grupos de edad. Las mujeres pueden iniciar la gestión entre los 50 y los 59 años, mientras que los varones están habilitados entre los 55 y los 64 años.

Estos rangos buscan alcanzar a personas que todavía no llegaron a la edad legal de jubilación, pero que se encuentran relativamente cerca de esa etapa. La posibilidad de comenzar el trámite con anticipación permite detectar faltantes y tomar decisiones sobre la futura prestación.

Es importante distinguir este beneficio de otros regímenes previsionales destinados a personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria. Antes de iniciar la solicitud, los interesados deben verificar que cumplen las condiciones correspondientes y que los períodos que pretenden regularizar se encuentran contemplados por el programa.

¿Qué períodos se pueden regularizar y de qué manera se pagan?

El plan permite incluir períodos de aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive. Esto significa que los trabajadores pueden analizar su historia laboral y determinar qué meses anteriores a esa fecha necesitan incorporar para mejorar su situación previsional.

La cancelación se realiza mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP). El sistema permite seleccionar los meses que se desean abonar, por lo que cada persona puede organizar la regularización de acuerdo con los períodos disponibles y sus posibilidades económicas.

Una vez efectuado el pago, el interesado debe controlar que la operación haya quedado correctamente registrada. La acreditación del importe es fundamental para que el período abonado figure como regularizado dentro del sistema de ANSES.

Cómo solicitar el Plan de Pago de Deuda Previsional en Mi ANSES

El trámite puede comenzar de manera virtual a través de Mi ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social. El primer paso consiste en ingresar a la plataforma oficial e identificar la opción correspondiente al plan para trabajadores en actividad.

Luego, el interesado debe dirigirse a Solicitud de Prestaciones y seleccionar Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores. Desde allí, podrá consultar los períodos disponibles y elegir aquellos que desea incorporar al proceso de regularización.

Finalmente, el sistema permitirá generar el VEP para realizar el pago. Una vez cancelado, es necesario revisar el estado de la operación y comprobar que el período figure como “pago acreditado”. Quienes necesiten atención presencial pueden solicitar un turno en ANSES para recibir asesoramiento.