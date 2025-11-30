Cuáles son las prestaciones de ANSES que cobran el aguinaldo de diciembre 2025 + Seguir en









El organismo confirmó los montos, fechas y requisitos del beneficio que llega sólo a un grupo puntual dentro de beneficiarios.

ANSES paga el aguinaldo en diciembre a algunas prestaciones.

Diciembre se acerca y junto con él llega el esperado aguinaldo. Los beneficiarios de ANSES también cobran este complemento y aunque circulan dudas sobre si lo perciben todas las asignaciones, el organismo dejó en claro que sólo un sector puntual accede al pago adicional de diciembre.

La liquidación llega junto con los haberes del mes y se acredita en la misma cuenta bancaria. No exige trámites, ni pedidos especiales, ya que el sistema lo incorpora de manera automática para quienes cumplen con las condiciones para recibirlo.

Aguinaldo.jpg Cómo se calcula el aguinaldo El Sueldo Anual Complementario surge del 50% de la remuneración mensual más alta del semestre. Para la liquidación de diciembre 2025, ANSES toma como referencia el haber actualizado con el incremento del 2,3%, ya que es el monto más elevado del período.

Ese valor se usa para definir el importe final que se suma a los haberes del mes. Cada beneficiario recibe la cifra correspondiente según su prestación, sin diferencias en el método de cálculo. El depósito se realiza en la fecha habitual asignada según la terminación del documento de cada titular.

ANSES: prestaciones que cobran el aguinaldo El organismo explicó que el aguinaldo de diciembre 2025 corresponde únicamente a un grupo concreto dentro del sistema previsional. Las prestaciones que lo reciben son:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): Los titulares perciben el SAC junto con el haber actualizado del mes.

Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye las pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El beneficio incorpora también el pago adicional de fin de año. Según lo informado, ningún otro programa administrado por ANSES accede al aguinaldo. Quedan fuera las prestaciones como AUH, Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación por Embarazo, Seguro de Desempleo y Becas Progresar, entre otras. El pago del SAC se acredita en la misma cuenta donde cada beneficiario recibe sus haberes mensuales. El depósito aparece directamente en el calendario habitual, según la terminación del DNI.

Temas ANSES