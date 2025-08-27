Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 27 de agosto







El ente hizo públicas las fechas para cobrar las prestaciones en el mes de agosto.

ANSES confirmó las fechas de cobro para cada prestación en agosto 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció las fechas en las que los beneficiarios podrán cobrar el haber correspondiente a agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este mes, las jubilaciones y prestaciones recibirán un aumento en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Junio, que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto se da en el contexto del Decreto 274/24, que establece ajustes mensuales en base al dato de inflación de dos meses previos.

Jubilados ANSES: de cuánto es el aumento de agosto 2025 El aumento confirmado para jubilados y pensionados en agosto será del 1,6%, calculado en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC), actualizado bimestralmente por el INDEC.

Esta nueva fórmula reemplaza el esquema anterior de actualizaciones trimestrales y tiene como objetivo reducir el impacto de la inflación en los ingresos de jubilados y pensionados.

anses página.png

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2025 Las fechas de pago están organizadas de la siguiente manera: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 11/8

Documentos terminados en 3:12/8

Documentos terminados en 4: 13/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22/8

Documentos terminados en 2 y 3: 25/8

Documentos terminados en 4 y 5: 26/8

Documentos terminados en 6 y 7: 27/8

Documentos terminados en 8 y 9: 28/8 Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 8/8

Documentos terminados en 1: 11/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3: 13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 18/8

Documentos terminados en 6: 19/8

Documentos terminados en 7: 20/8

Documentos terminados en 8: 21/8

Documentos terminados en 9: 22/8 Asignación Por Embarazo Documentos terminados en 0: 11/8

Documentos terminados en 1: 12/8

Documentos terminados en 2: 13/8

Documentos terminados en 3: 14/8

Documentos terminados en 4: 18/8

Documentos terminados en 5: 19/8

Documentos terminados en 6: 20/8

Documentos terminados en 7: 21/8

Documentos terminados en 8: 22/8

Documentos terminados en 9: 25/8 Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 11/8

Documentos terminados en 2 y 3: 12/8

Documentos terminados en 4 y 5: 13/8

Documentos terminados en 6 y 7: 14/8

Documentos terminados en 8 y 9: 18/8 Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Mes a cobrar: agosto Todos los documentos Primera Quincena: 11/8 al 10/9

Todos los documentos Segunda Quincena: 22/8 al 10/9 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 8/8

Documentos terminados en 2 y 3: 11/8

Documentos terminados en 4 y 5: 12/8

Documentos terminados en 6 y 7: 13/8

Documentos terminados en 8 y 9: 14/8 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Mes a cobrar: agosto Todas las terminaciones de DNI: 8/8 al 10/9 Desempleo Plan 1 Mes a cobrar: agosto Documentos terminados en 0 y 1: 22/8

Documentos terminados en 2 y 3: 25/8

Documentos terminados en 4 y 5: 26/8

Documentos terminados en 6 y 7: 27/8

Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

Temas ANSES