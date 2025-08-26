AUH de ANSES: todos los extras que se pueden cobrar en septiembre 2025

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo podrán cobrar más dinero sumando los extras de ANSES compatibles con la prestación.

Cuánto pueden cobrar los titulares de la AUH de ANSES en septiembre 2025.

Una de las prestaciones más relevantes y solicitadas por la gente a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) es la Asignación Universal por Hijo (AUH). En el caso de los titulares de la AUH, además de recibir los aumentos correspondientes y establecidos por la fórmula de movilidad vigente , podrán percibir un monto más alto complementando esta prestación con otros extras de ANSES.

Entre los programas compatibles con la AUH están la Tarjeta Alimentar , el Complemento de Leche del plan de los 1000 Días y el retroactivo del 20% retenido durante el año pasado al que pueden acceder con la presentación de la Libreta AUH.

Como se mencionó anteriormente, cada mes las asignaciones, jubilaciones y pensiones reciben ajustes que toman como referencia el último índice inflacionario según lo establecido en la fórmula de movilidad contemplada dentro del Decreto 274/24.

En el caso de la AUH, el haber no se cobra en su totalidad, sino que se deposita el 80% del monto mensualmente y 20% se retiene para pagarlo junto con la presentación de la libreta AUH.

Monto bruto AUH por hijo: $115.087

Monto a cobrar (80%): $92.070

Para la AUH por hijo con discapacidad, la asignación es muy superior:

Monto bruto: $371.463

Monto a cobrar en septiembre (80%): $297.170

ANSES: todos los extras que puede cobrar la AUH

En primer lugar, está el programa de la Tarjeta Alimentar. Esta prestación no recibe aumentos y se deposita junto con la AUH de forma automática. Los hijos a cargo pueden tener hasta 14 años inclusive.

$52.250 para familias con 1 hijo

$81.936 para familias con 2 hijos

$108.062 para familias con 3 hijos o más

Otro de los beneficios compatibles con AUH es el Complemento Leche, este forma parte del Plan de los 1000 Días. Está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

Por último, está el pago del retroactivo del año 2024 al que se puede acceder después de la presentación de la Libreta AUH. Los montos varían según la cantidad de hijos.