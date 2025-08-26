La asignación de ANSES que paga casi $200.000 y podés inscribirte en simples pasos

Junto con los montos actualizados, los titulares podrán acceder al cobro de dos bonos adicionales el próximo mes: el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones familiares aumentarán un 1,9% el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos correspondiente al noveno mes del año. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,9% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación por Embarazo : una ayuda económica destinada a personas gestantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. A su vez, la entidad dirigida por Fernando Bearzi confirmó la entrega de dos extras: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche , esenciales para contribuir a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes.

La Asignación por Embarazo es un apoyo económico mensual que otorga ANSES a personas embarazadas que se encuentran desocupadas (incluido cónyuge y conviviente), trabajan en la economía informal (con ingresos inferiores al salario mínimo), son trabajadores de casas particulares registradas, monotributistas sociales, o están inscriptas en el programas.

De esta manera, los requisitos para poder acceder a su cobro son:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.

No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).

Su objetivo es garantizar un ingreso durante todo el embarazo, garantizando la protección y contención sanitaria de las personas gestantes. Así, este beneficio contempla desde la semana 12 hasta el nacimiento o interrupción del proceso.

Monto de la Asignación por Embarazo en septiembre 2025

Con esta nueva actualización, las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

En este sentido, el valor total de la Asignación por Embarazo será de $115.088. Peor, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($92.070,40), ya que el 20% restante lo retiene el organismo previsional y se cobra en una única cuota cuando se acredita el nacimiento del hijo o la interrupción legal del proceso de gestación.

Extras que pueden cobrar desde ANSES

Tarjeta Alimentar

El programa está disponible para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Y su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede usarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, las cifras de la Tarjeta Alimentar, dependiendo de la cantidad de hijos que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central, como la AUH o la AUE, y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Complemento Leche

En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores. Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo.

Su valor ascendió a $43.402,70 en septiembre 2025.