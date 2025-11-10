SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
10 de noviembre 2025 - 13:00

La provincia de Buenos Aires declaró de Interés Turístico a la Fiesta del Guiso de Lentejas, la ExpoQueso de Lincoln y la Fiesta "A Mar y Campo" de Pehuén Có

Las resoluciones fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial bonaerense. Los tres eventos, realizados en distintos municipios, fueron destacados por su aporte al desarrollo cultural, gastronómico y turístico local.

ExpoQueso, uno de las fiestas más convocantes de la Provincia.

ExpoQueso, uno de las fiestas más convocantes de la Provincia.

La Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense declaró de Interés Turístico Provincial tres celebraciones gastronómicas realizadas en distintos puntos del territorio: la 1° edición de la Fiesta del Guiso de Lentejas en Del Viso (Pilar), la 8° edición de la Fiesta de Comida al Disco “A Mar y Campo” en Pehuen Co (Coronel Rosales) y la 9° edición de la “ExpoQueso” en Lincoln.

Guiso de lentejas

Las medidas, publicadas este lunes a través de diferentes resoluciones en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, lleva la firma de la subsecretaria María Soledad Martínez, y destaca que estos eventos fomentan la actividad turística, cultural y gastronómica en las comunidades donde se desarrollan.

Informate más

En el caso de Del Viso, la resolución N° 276-SSTMPCEITGP-2025 remarca que la Fiesta del Guiso de Lentejas -realizada el 31 de agosto pasado- nació como una iniciativa comunitaria impulsada por vecinos, acompañada por la Dirección de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación de Vecinos Unidos por Del Viso, con el objetivo de rescatar tradiciones gastronómicas y fortalecer la identidad barrial.

En tanto, la Fiesta “A Mar y Campo” (resolución N° 277-SSTMPCEITGP-2025) tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en Pehuen Co. El evento, que se realiza desde 2017, busca unir el mar y el campo a través del disco de arado y se consolidó como un referente gastronómico y cultural del sudoeste bonaerense, con actividades como clases de cocina en vivo, concursos, ferias de productores y espectáculos musicales.

Embed - A mar y campo - Les presentamos el cronograma del fin de...

Finalmente, la ExpoQueso de Lincoln (resolución N° 278-SSTMPCEITGP-2025), celebrada del 12 al 14 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural, fue reconocida por su aporte al turismo productivo-gastronómico y por reunir a más de 30.000 asistentes. Organizada por el municipio con apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y el INTI, la muestra promueve la producción local de quesos de especialidad y otros alimentos artesanales.

En todos los casos, las resoluciones aclaran que la declaración “no implica asistencia económica alguna por parte de la Subsecretaría”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias