La provincia de Buenos Aires declaró de Interés Turístico a la Fiesta del Guiso de Lentejas, la ExpoQueso de Lincoln y la Fiesta "A Mar y Campo" de Pehuén Có







Las resoluciones fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial bonaerense. Los tres eventos, realizados en distintos municipios, fueron destacados por su aporte al desarrollo cultural, gastronómico y turístico local.

ExpoQueso, uno de las fiestas más convocantes de la Provincia.

La Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense declaró de Interés Turístico Provincial tres celebraciones gastronómicas realizadas en distintos puntos del territorio: la 1° edición de la Fiesta del Guiso de Lentejas en Del Viso (Pilar), la 8° edición de la Fiesta de Comida al Disco “A Mar y Campo” en Pehuen Co (Coronel Rosales) y la 9° edición de la “ExpoQueso” en Lincoln.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Guiso de lentejas Las medidas, publicadas este lunes a través de diferentes resoluciones en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, lleva la firma de la subsecretaria María Soledad Martínez, y destaca que estos eventos fomentan la actividad turística, cultural y gastronómica en las comunidades donde se desarrollan.

En el caso de Del Viso, la resolución N° 276-SSTMPCEITGP-2025 remarca que la Fiesta del Guiso de Lentejas -realizada el 31 de agosto pasado- nació como una iniciativa comunitaria impulsada por vecinos, acompañada por la Dirección de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación de Vecinos Unidos por Del Viso, con el objetivo de rescatar tradiciones gastronómicas y fortalecer la identidad barrial.

En tanto, la Fiesta “A Mar y Campo” (resolución N° 277-SSTMPCEITGP-2025) tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en Pehuen Co. El evento, que se realiza desde 2017, busca unir el mar y el campo a través del disco de arado y se consolidó como un referente gastronómico y cultural del sudoeste bonaerense, con actividades como clases de cocina en vivo, concursos, ferias de productores y espectáculos musicales.

Embed - A mar y campo - Les presentamos el cronograma del fin de... Finalmente, la ExpoQueso de Lincoln (resolución N° 278-SSTMPCEITGP-2025), celebrada del 12 al 14 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural, fue reconocida por su aporte al turismo productivo-gastronómico y por reunir a más de 30.000 asistentes. Organizada por el municipio con apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y el INTI, la muestra promueve la producción local de quesos de especialidad y otros alimentos artesanales.

En todos los casos, las resoluciones aclaran que la declaración “no implica asistencia económica alguna por parte de la Subsecretaría”.