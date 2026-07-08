Multas más caras en Buenos Aires: cuánto cuesta cada infracción desde julio

El aumento responde a la actualización de la Unidad Fija, que se calcula según el precio de la nafta premium informada por el ACA.

La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de las multas para julio y agosto.

Con la llegada de julio, entró en vigencia una nueva actualización del cuadro tarifario de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. El incremento es del 2,5% y responde al ajuste del valor de la Unidad Fija (UF) , el parámetro que usa el Gobierno bonaerense para calcular las sanciones previstas en la Ley de Tránsito.

La nueva escala regirá durante los meses de julio y agosto de 2026 y alcanza a todas las infracciones dentro del territorio provincial. Entre las sanciones más elevadas aparecen la negativa a realizar un test de alcoholemia, el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

Con la actualización, la Unidad Fija pasó de $2.215 a $2.271 , un incremento que replica la variación registrada en el precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. Como todas las multas se expresan en UF, el cambio impactó automáticamente sobre los valores finales de cada infracción.

A diferencia de otras jurisdicciones, las multas en la provincia de Buenos Aires no tienen un valor fijo en pesos. Cada infracción está expresada en Unidades Fijas , una referencia que equivale al precio de un litro de nafta premium, vendido por la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata .

Ese mecanismo provoca que las sanciones cambien cada dos meses , ya que el Ministerio de Transporte actualiza el valor de la UF tomando como referencia la evolución del combustible. Para el bimestre julio-agosto de 2026, la Unidad Fija quedó establecida en $2.271 .

Como consecuencia, todas las escalas previstas por la Ley Nacional de Tránsito aumentaron automáticamente un 2,5% respecto del período mayo-junio.

Cuáles son las infracciones más caras desde julio

Una de las sanciones económicas más elevadas sigue siendo la correspondiente a quienes se niegan a realizar el test de alcoholemia, cuya multa puede oscilar entre $1.135.500 y $2.725.200.

Otra de las infracciones más costosas es el exceso de velocidad, que ahora puede representar una multa de entre $340.650 y $3.799.960. El mismo rango económico alcanza a quienes circulen con la VTV vencida, conduzcan sin seguro obligatorio o atraviesen un semáforo en rojo.

Manejar con alcoholemia positiva o bajo los efectos de estupefacientes también figura entre las faltas más caras. En esos casos, la sanción económica puede variar entre $454.200 y $2.271.000, además de las eventuales sanciones administrativas que puedan corresponder sobre la licencia de conducir.

También se encuentran entre las faltas graves circular en contramano o por la banquina, que comparte la misma escala económica prevista para las infracciones relacionadas con el consumo de alcohol. El mal estacionamiento pasó a tener un valor de entre $113.550 y $227.100, mientras que la falta de utilización del cinturón de seguridad o del casco obligatorio para motociclistas puede generar multas de entre $227.100 y $1.135.500.

Usar el celular mientras se maneja también sigue siendo una conducta sancionada por la legislación provincial. En ese caso, la multa puede ubicarse entre $227.100 y $454.200. Asimismo, circular sin la documentación obligatoria, sin patente visible o sin comprobante del seguro también puede derivar en sanciones económicas, que fueron actualizadas junto con el resto del cuadro tarifario.

Además de la multa económica, algunas infracciones pueden generar la retención del vehículo, el secuestro de la licencia de conducir o la pérdida de puntos del sistema de scoring.

Cómo consultar si un vehículo tiene multas en la Provincia

Los conductores pueden verificar si registran infracciones pendientes mediante el sistema oficial del Gobierno bonaerense.

La consulta se realiza de forma online con número de patente del vehículo o el DNI del conductor, lo que permite acceder al detalle de las actas registradas, conocer el estado de cada expediente y verificar si existen pagos pendientes.

Esta herramienta también resulta útil para quienes planean vender un auto o renovar la licencia de conducir, ya que muchas gestiones requieren acreditar la inexistencia de deudas por infracciones de tránsito.