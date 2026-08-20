Cómo afecta la falta de sol al humor, según la psicología

La menor exposición a la luz natural puede alterar el sueño, reducir la concentración y favorecer síntomas como la apatía, fatiga o irritabilidad.

Según el SMN, el sol podría volver a la Ciudad de Buenos Aires el sábado al mediodía.

Después de una día con sol en la Ciudad de Buenos Aires , el cielo vuelve a estar nublado e inestable y mantiene una tendencia que se repitió durante las últimas semanas.

La menor cantidad de luz natural puede influir en el funcionamiento del reloj biológico , alterar los horarios de sueño y modificar los niveles de energía. Además, la exposición solar es la principal fuente de vitamina D , un nutriente que interviene en la salud de los huesos, los músculos y el funcionamiento del organismo.

Según la psicología , cuando los días grises se prolongan, algunas personas pueden experimentar más cansancio, apatía o cambios en el estado de ánimo .

La vitamina D es un nutriente que ayuda a absorber el calcio y el fósforo, por lo que es necesaria para mantener los huesos y los dientes fuertes, e interviene en el funcionamiento de los músculos y del sistema inmunológico.

El cuerpo puede producirla a través de la exposición de la piel a la radiación ultravioleta B (UVB) de la luz solar . La piel transforma un compuesto en vitamina D3, que luego pasa por el hígado y los riñones hasta convertirse en la forma activa que utiliza el organismo.

Durante los meses de menor radiación solar, como el invierno, la producción puede disminuir. Un nivel insuficiente puede afectar, además de la salud ósea y muscular, el ritmo circadiano. Este regula los ciclos de sueño y vigilia y favorece la producción de serotonina, un neurotransmisor asociado a la sensación de bienestar.

Recibir luz durante el día ayuda a mantener sincronizado ese reloj interno, mientras que la oscuridad favorece la producción de melatonina y las personas pueden dormir peor, sentirse más cansadas o estar menos concentradas.

"La falta de sol puede desajustar su liberación y causar alteraciones en el sueño, lo que puede afectar también al estado de ánimo y a los niveles de energía que tengamos", detalló la psicóloga Mercedes Bermejo, directora de Psicólogos Pozuelo, al sitio CuídatePlus.

Y agregó: "Cuando pasamos unos periodos de tiempo largos sin recibir luz solar de forma suficiente, podemos experimentar diversos síntomas, como fatiga, desánimo o irritabilidad".

Por otro lado, también aparece el trastorno afectivo estacional, una forma de depresión que puede presentarse durante determinadas épocas del año y que está relacionada con los cambios en la cantidad de luz disponible. Puede provocar tristeza persistente, falta de energía, alteraciones del sueño y cambios en el apetito.

Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires

El sol podría volver a la Ciudad de Buenos Aires durante el sábado al mediodía. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mejora será gradual y estará acompañada por temperaturas bajas durante el fin de semana.

Para este jueves 20, el organismo prevé una mínima de 8°C y una máxima de 17°C. Habrá períodos de cielo parcialmente nublado, con vientos del sector sur de entre 13 y 22 km/h por la tarde. Hacia la noche podrían intensificarse, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

El viernes 21 será más frío, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 13°C. Los vientos se mantendrán moderados y el cielo continuará con períodos de nubosidad.

El cambio más visible podría darse el sábado 22. El pronóstico anticipa una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, con baja probabilidad de precipitaciones y períodos de cielo que podrían permitir la aparición del sol.

El domingo 23 las temperaturas se mantendrán similares: una mínima de 5°C y una máxima de 13°C, también con baja probabilidad de lluvias. Para el lunes 24 se espera un leve ascenso térmic0, con 6°C de mínima y 14°C de máxima.

La tendencia ascendente continuaría durante los días siguientes. El martes 25 se esperan temperaturas de entre 10°C y 16°C, mientras que el miércoles 26 podrían ubicarse entre 12°C y 18°C.