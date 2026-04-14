Comienza el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación del proceso anterior

el objetivo de determinar las responsabilidades penales del equipo a cargo del cuidado del astro. El primer debate debió finalizarse por la realización de un documental clandestino.

Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

La Justicia argentina inicia una nueva etapa en una de las causas más sensibles de los últimos años, ya que este martes comienza en Buenos Aires el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , con el objetivo de determinar las responsabilidades penales del equipo médico que lo asistió en sus últimos días.

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El nuevo juicio se desarrollará luego de que el anterior fuera anulado el 29 de mayo de 2025 , en medio de una fuerte polémica.

La jueza Julieta Makintach había participado en la grabación clandestina de un documental titulado Justicia Divina dentro del tribunal, lo que invalidó todo el proceso.

Ese primer debate había acumulado 21 audiencias y 44 testigos , incluyendo a las hijas del exfutbolista, antes de ser declarado nulo.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 , a los 60 años , a raíz de un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba bajo internación domiciliaria en una vivienda del barrio San Andrés .

El juicio por la muerte de Maradona había acumulado 21 audiencias y 44 testigos.

El eje del juicio será determinar si esa modalidad de atención fue adecuada y si la muerte pudo haberse evitado, ya que la familia acusa negligencia en los cuidados del astro.

El impacto emocional del proceso sigue siendo profundo para los allegados del ídolo argentino. Jana Maradona expresó tras la anulación del primer juicio: “Fue como si mi padre se hubiera vuelto a morir”.

Y dejó en claro su expectativa frente a este nuevo proceso: “Quiero que se complete el juicio y que se sepa la verdad, ni más ni menos”.

Quiénes son los acusados

Siete profesionales de la salud serán nuevamente juzgados:

El neurocirujano Leopoldo Luque

La psiquiatra Agustina Cosachov

El psicólogo Carlos Díaz

La coordinadora Nancy Forlini

El médico clínico Pedro Di Spagna

El coordinador de enfermeros Mariano Perroni

El enfermero Ricardo Almirón

Según la acusación, el equipo no brindó la atención médica adecuada, habría ignorado síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca y se habría enfocado exclusivamente en tratar las adicciones del paciente.

Luque, señalado por la familia como uno de los impulsores de la internación domiciliaria, llega con un nuevo abogado, Francisco Oneto, quien también representa al presidente Javier Milei en otras causas.

Por su parte, Cosachov enfrenta cuestionamientos por la medicación administrada y su accionar durante el momento del fallecimiento, mientras que Díaz sostiene que Maradona no tenía alcohol ni drogas en sangre al momento de morir.

Leopoldo Luque.jpg Leopoldo Luque, uno de los principales acusados. AP

Un nuevo tribunal y calendario para el juicio

El tribunal estará integrado por los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani.

Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en un proceso que vuelve a abrir interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la muerte de uno de los mayores ídolos del deporte mundial.

Este nuevo juicio representa una segunda oportunidad para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia médica en el cuidado de Maradona.

A más de tres años de su muerte, el caso sigue generando conmoción y mantiene en vilo a la opinión pública, con la expectativa de que esta vez el proceso llegue a una resolución definitiva.