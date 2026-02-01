Decretan feriado para el 2 de febrero: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









El calendario de feriados suma una fecha puntual en febrero que altera la rutina laboral y despierta dudas sobre a quiénes alcanza.

Un feriado local en febrero puede cambiar la dinámica de trabajo y abrir la puerta a un descanso extra. Freepik

En plena temporada alta, los feriados locales suelen pasar inadvertidos, pero cambian la rutina de un distrito de un día para el otro. En clave de turismo de cercanía, estas fechas son una excusa para frenar, hacer trámites con tiempo o armar una escapada corta sin esperar un fin de semana largo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En febrero, varias localidades bonaerenses tienen jornadas especiales definidas por sus municipios, asociadas a aniversarios y celebraciones tradicionales. Entre ellas aparece una fecha puntual que alcanza a un partido en particular y que, para muchos vecinos, se vive como una pausa en medio del verano.

feriado La fecha figura en el calendario de feriados locales y puede modificar horarios y servicios para parte de la población. Pixabay Por qué es feriado el 2 de febrero de 2026 El lunes 2 de febrero se considera día no laborable en el partido de Ayacucho por su celebración patronal. Se trata de una jornada que suele figurar en los listados de feriados locales y que, según el lugar donde vivas o trabajes, puede impactar de manera directa en tu agenda.

La medida alcanza principalmente a quienes desarrollan actividades en ese partido: empleados de comercios, organismos y servicios que se rijan por la disposición municipal. Como suele ocurrir con este tipo de feriados, también puede venir acompañada de propuestas culturales, deportivas o recreativas organizadas en torno a la fecha, por lo que conviene chequear cómo trabajan los servicios y el movimiento de la zona ese día.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados