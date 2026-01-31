Ni Mar del Plata ni Bariloche: el destino que todos están reservando para el Carnaval 2026 + Seguir en









Se acercan las fechas más festivas del verano y muchos optan por un destino diferente a años anteriores.

El destino más popular entre los argentinos para viajar en Carnavales.

Durante mucho tiempo, el Carnaval fue considerado una ocasión perfecta para una escapada a Mar del Plata u otras zonas turísticas del país. Las playas argentinas, los festivales locales y la cercanía geográfica convertían al fin de semana largo en una opción accesible para quienes buscaban descanso sin alejarse demasiado.

Sin embargo, en los últimos años esta lógica empezó a cambiar. Cada vez más viajeros eligen destinos internacionales para aprovechar el feriado, impulsados por una mayor conectividad aérea, la posibilidad de vivir experiencias culturales distintas y la intención de sacar mayor provecho a los días libres que ofrece el calendario

Viajar a Brasil Imagen: Freepik Ni Mar del Plata ni Bariloche: El destino que todos están reservando para el Carnaval 2026 Río de Janeiro se consolida como uno de los destinos más buscados para el primer fin de semana largo de 2026, especialmente por la celebración del Carnaval, uno de los eventos culturales más importantes a nivel mundial. Durante esos días, la ciudad se transforma por completo y ofrece una combinación única de fiesta, tradición y turismo de playa.

Los desfiles en el Sambódromo, los famosos blocos callejeros y el clima veraniego hacen que miles de turistas elijan Brasil para aprovechar el feriado de febrero. A esto se suma la amplia oferta gastronómica, la vida nocturna activa y las playas icónicas que funcionan como punto de encuentro durante toda la jornada.

El calendario de feriados que va a cambiar tus planes: ¿Por qué todos hablan del 16 de febrero? El lunes 16 de febrero de 2026 será feriado nacional por Carnaval, una fecha que ya empezó a modificar la forma en la que muchas personas organizan sus viajes y escapadas. Al caer a mitad de mes y extender el descanso a un fin de semana largo, se convierte en uno de los momentos más atractivos del año para tomarse unos días sin pedir vacaciones.

Este feriado no solo impacta en el turismo interno, sino también en los viajes al exterior, ya que habilita estadías más largas y justifica el costo de vuelos internacionales. Por eso, agencias y plataformas de viajes registran un aumento temprano en las búsquedas para esa semana, especialmente hacia destinos de verano y celebraciones masivas. carnaval rio1 Lo que las agencias no te dicen: Cómo viajar en los findes largos sin cruzarte con las multitudes. Uno de los secretos mejor guardados para viajar en fines de semana largos es flexibilizar horarios. Volar muy temprano o regresar en horarios nocturnos suele reducir tanto el precio como la cantidad de gente en aeropuertos y rutas, algo clave en fechas de alta demanda. Otra estrategia es evitar las zonas más saturadas y optar por barrios alternativos o ciudades cercanas a los destinos principales. Planificar actividades fuera de los horarios pico y reservar con anticipación también permite esquivar las multitudes y vivir una experiencia más tranquila, incluso en los feriados más concurridos del año.

