El inesperado feriado de febrero 2026 que seguramente no conocías

Febrero suma una fecha poco conocida que altera la agenda en una localidad bonaerense y suele pasar inadvertida en el calendario de feriados.

Un feriado local de febrero: una fecha que se cuela en el calendario y sorprende a más de uno. Pixabay

En la provincia de Buenos Aires, los feriados no siempre se explican por el calendario nacional: también existen fechas locales que se activan por aniversarios y celebraciones puntuales. De hecho, bancos y organismos suelen publicar listados para anticipar qué días cambian la rutina en cada distrito.

Por eso, febrero de 2026 trae una sorpresa para quienes viven, trabajan o viajan por la costa bonaerense: hay una jornada no laborable que pasa por debajo del radar si mirás solo los feriados “de siempre”. Y puede influir en trámites, horarios y hasta en la logística de una escapada.

feriado Algunos feriados se definen por celebraciones locales y no por el calendario nacional. Pixabay Por qué es feriado el 4 de febrero de 2026 El miércoles 4 de febrero de 2026 es feriado local en Mar del Sur (General Alvarado) por su aniversario fundacional. Se trata de una fecha que se conmemora a nivel municipal y que, en la práctica, modifica la actividad dentro del área donde rige la celebración.

En estos casos, el alcance suele ser acotado: impacta principalmente en la administración pública local y en algunos servicios que ajustan su atención, mientras que en el sector privado puede funcionar como día optativo según el empleador. Si estás por la zona, conviene chequear horarios de comercios y planificar trámites con tiempo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

