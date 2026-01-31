En la provincia de Buenos Aires, los feriados no siempre se explican por el calendario nacional: también existen fechas locales que se activan por aniversarios y celebraciones puntuales. De hecho, bancos y organismos suelen publicar listados para anticipar qué días cambian la rutina en cada distrito.
El inesperado feriado de febrero 2026 que seguramente no conocías
Febrero suma una fecha poco conocida que altera la agenda en una localidad bonaerense y suele pasar inadvertida en el calendario de feriados.
Por eso, febrero de 2026 trae una sorpresa para quienes viven, trabajan o viajan por la costa bonaerense: hay una jornada no laborable que pasa por debajo del radar si mirás solo los feriados “de siempre”. Y puede influir en trámites, horarios y hasta en la logística de una escapada.
Por qué es feriado el 4 de febrero de 2026
El miércoles 4 de febrero de 2026 es feriado local en Mar del Sur (General Alvarado) por su aniversario fundacional. Se trata de una fecha que se conmemora a nivel municipal y que, en la práctica, modifica la actividad dentro del área donde rige la celebración.
En estos casos, el alcance suele ser acotado: impacta principalmente en la administración pública local y en algunos servicios que ajustan su atención, mientras que en el sector privado puede funcionar como día optativo según el empleador. Si estás por la zona, conviene chequear horarios de comercios y planificar trámites con tiempo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
