SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de enero 2026 - 06:30

El inesperado feriado de febrero 2026 que seguramente no conocías

Febrero suma una fecha poco conocida que altera la agenda en una localidad bonaerense y suele pasar inadvertida en el calendario de feriados.

Un feriado local de febrero: una fecha que se cuela en el calendario y sorprende a más de uno.

Un feriado local de febrero: una fecha que se cuela en el calendario y sorprende a más de uno.

Pixabay

En la provincia de Buenos Aires, los feriados no siempre se explican por el calendario nacional: también existen fechas locales que se activan por aniversarios y celebraciones puntuales. De hecho, bancos y organismos suelen publicar listados para anticipar qué días cambian la rutina en cada distrito.

Por eso, febrero de 2026 trae una sorpresa para quienes viven, trabajan o viajan por la costa bonaerense: hay una jornada no laborable que pasa por debajo del radar si mirás solo los feriados “de siempre”. Y puede influir en trámites, horarios y hasta en la logística de una escapada.

Informate más
feriado
Algunos feriados se definen por celebraciones locales y no por el calendario nacional.

Algunos feriados se definen por celebraciones locales y no por el calendario nacional.

Por qué es feriado el 4 de febrero de 2026

El miércoles 4 de febrero de 2026 es feriado local en Mar del Sur (General Alvarado) por su aniversario fundacional. Se trata de una fecha que se conmemora a nivel municipal y que, en la práctica, modifica la actividad dentro del área donde rige la celebración.

En estos casos, el alcance suele ser acotado: impacta principalmente en la administración pública local y en algunos servicios que ajustan su atención, mientras que en el sector privado puede funcionar como día optativo según el empleador. Si estás por la zona, conviene chequear horarios de comercios y planificar trámites con tiempo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias