Lunes y martes de Carnaval: ¿son feriado o días no laborables?

La llegada de Carnaval vuelve a generar dudas sobre descanso, pagos extra y obligaciones laborales en el inicio de marzo.

Cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable

Cada año, cuando el verano empieza a despedirse, el calendario trae una pregunta que se repite en oficinas, fábricas y distintos trabajos: ¿Qué pasa con el lunes y martes de Carnaval ? La confusión no es casual. Entre feriados, días no laborables y acuerdos sectoriales , no siempre está claro quién trabaja y quién no.

En Argentina, el Carnaval recuperó peso en la agenda pública en la última década. No solo por su valor cultural y festivo, sino también por su impacto en el turismo y en la organización del trabajo. Para muchos, representa un descanso esperado ; para otros, una jornada laboral más, aunque con condiciones distintas.

Entender cómo funciona este esquema ayuda a evitar malos entendidos y reclamos posteriores. La diferencia entre feriado y día no laborable no es solo semántica: define derechos, obligaciones y cuánto se cobra si toca trabajar.

El Carnaval no tiene fecha fija, ya que está vinculado al calendario religioso y se celebra antes del inicio de la Cuaresma. En 2026, Carnaval caerá el lunes 16 y martes 17 de febrero , conformando un fin de semana largo que suele mover a miles de personas dentro del país.

Estas dos jornadas aparecen marcadas en el calendario oficial como parte del cronograma anual de feriados nacionales. Provincias con fuerte tradición carnavalera, como Corrientes, Jujuy o Entre Ríos, suelen vivir esos días con celebraciones masivas, corsos y actividades que paralizan buena parte de la rutina.

CARNAVAL.jpg

Más allá de lo festivo, la fecha tiene peso administrativo. Escuelas, organismos públicos y muchas empresas organizan su actividad con semanas de anticipación para acomodarse a ese parate parcial o total.

¿El lunes y martes de Carnaval son considerado feriado o días no laborables?

En Argentina, el lunes y martes de Carnaval están considerados feriados nacionales. Esto significa que rigen las mismas normas que para cualquier otro feriado del calendario oficial, tanto para el sector público como para el privado.

Un feriado implica suspensión de la actividad laboral habitual, salvo en rubros esenciales o en aquellos donde el empleador decide mantener la actividad. En cambio, los días no laborables dependen más de la decisión del empleador y no generan las mismas obligaciones de pago adicional.

Calendario de Feriados Imagen: Freepik

Aun así, en la práctica pueden existir matices. Algunos convenios colectivos contemplan esquemas propios, y hay actividades, como comercio, gastronomía o turismo, donde trabajar en feriado es parte de la normalidad. Por eso, conviene mirar qué dice el convenio y cómo se maneja cada sector.

¿Cuánto me tienen que pagar si trabajo el lunes y martes de Carnaval?

Si un trabajador presta servicios durante un feriado nacional, la legislación laboral establece que debe cobrar el doble de una jornada habitual. Es decir, el salario diario más un adicional equivalente.

Hay quienes asumen que trabajar en Carnaval es “como un día común”, cuando en realidad corresponde un pago diferencial. En sectores con turnos rotativos o trabajo continuo, este adicional forma parte del cálculo habitual, pero no deja de ser un derecho.

calendario Pixabay

También hay casos donde se otorgan francos compensatorios, según acuerdos internos o convenios específicos. Ahí aparece otra capa de complejidad: no todos los arreglos son iguales ni se aplican de manera automática.