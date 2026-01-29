El primer feriado XXL de 2026 ya tiene fecha: cuándo cae el fin de semana de Carnaval

Gualeguaychú, Córdoba y la Costa Atlántica se preparan para recibir miles de turistas durante el segundo fin de semana de febrero.

El primer fin de semana XXL de 2026 ya tiene fecha confirmada: Carnaval . Según el calendario oficial de feriados nacionales , el lunes 16 y martes 17 de febrero serán días no laborables, lo que permitirá a millones de argentinos disfrutar de un descanso de cuatro días consecutivos.

Durante estas jornadas, el país se llena de desfiles , corsos, murgas y espectáculos culturales, con epicentros destacados como Gualeguaychú , considerada la capital nacional del Carnaval, las sierras de Córdoba y barrios históricos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

Además, los feriado están garantizados por la Ley de Contrato de Trabajo, y quienes presten servicio durante estas fechas van a recibir una remuneración especial. A continuación, conocé los detalles.

El feriado de Carnaval, tradicionalmente celebrado en los días previos al inicio de la Cuaresma , no tiene fecha fija, ya que su ubicación varía según el calendario litúrgico, por lo que cada año puede caer entre febrero y marzo. Y, en 2026, será desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero .

Este primer fin de semana largo permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso , convirtiéndose en la oportunidad ideal para organizar viajes cortos dentro del país, aprovechar promociones turísticas y participar en festivales locales.

Las provincias con mayor afluencia turística, como Entre Ríos, Córdoba y CABA, suelen registrar una gran ocupación hotelera, por lo que es clave reservar con anticipación. A estos destinos se le suma Río de Janeiro en Brasil.

CARNAVAL 2.jpg

¿Lunes y martes de carnaval son feriados nacionales? Todo lo que tenés que saber

El lunes 16 y martes 17 de febrero están establecidos como feriados nacionales inamovibles, lo que significa que no pueden ser trasladados a otra fecha y todos los trabajadores tienen derecho a no cumplir tareas durante estos días, salvo que su empleo implique guardias o servicios esenciales.

En esos casos, la Ley de Contrato de Trabajo establece que el pago debe ser al doble de su remuneración habitual. Esto implica que la empresa debe abonar el salario correspondiente a la jornada normal, más un adicional equivalente al 100%.

calendario.jpg

Por qué este Carnaval 2026 será clave para los que buscan ahorrar en viajes

El Carnaval de 2026 representa una oportunidad estratégica para quienes desean planificar escapadas. Al caer en febrero, cuando muchos de los servicios ya retomaron sus actividades con normalidad (como las escuelas y universidades) los precios de transporte, alojamiento y excursiones suelen ser más accesibles que en temporada alta.

Además, los paquetes turísticos, promociones de alojamiento y actividades culturales se lanzan con antelación para atraer a familias y grupos de amigos que buscan aprovechar los cuatro días de asueto consecutivos.