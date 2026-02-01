Thiago se encuentra en grave estado de salud tras la golpiza en Pinamar y un amigo confesó que fue el agresor

Un adolescente de 16 años permanece internado en terapia intensiva tras un violento episodio ocurrido en el muelle de Pinamar. La causa dio un giro inesperado cuando uno de sus amigos admitió haberlo golpeado.

El adolescente de 16 años permanece internado en grave estado tras el violento episodio ocurrido en el muelle de Pinamar.

Thiago , un adolescente de 16 años, lucha por su vida luego de haber sido brutalmente golpeado durante la madrugada del sábado en las inmediaciones del muelle de Pinamar, donde se encontraba con amigos y sus padres. La investigación, que inicialmente apuntaba a un ataque grupal, cambió tras la confesión de uno de los acompañantes.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana de este sábado en el estacionamiento del muelle de Pinamar. En un primer momento, los amigos de Thiago aseguraron que el joven había sido atacado por una patota mientras caminaban por la zona junto a otros dos menores de edad, de 14 y 17 años , mientras sus padres pescaban cerca del lugar.

Según esa versión inicial, un grupo de al menos seis jóvenes que circulaba por la avenida del Mar en dirección a Bunge comenzó a insultarlos y a provocarlos . La situación habría escalalado rápidamente y los agresores se acercaron para golpearlos , concentrando la mayor violencia sobre Thiago.

Una mujer que pasaba por el lugar mientras practicaba running fue quien alertó a la Policía. Al llegar los efectivos, los supuestos atacantes ya no estaban y solo permanecían en el lugar Thiago y sus amigos.

Con el avance de la investigación, la Sub DDI de Pinamar detectó contradicciones entre los relatos de los jóvenes y las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la zona. Las descripciones de los presuntos agresores no coincidían y los testimonios presentaban diferencias significativas.

Ante ese escenario, los dos menores que acompañaban a Thiago terminaron confesando que no existió ningún ataque de terceros. Según confirmaron fuentes del caso, reconocieron que uno de los amigos, el de 17 años, fue quien golpeó a Thiago tras un altercado entre ambos.

Por este motivo, la Policía detuvo al adolescente señalado como agresor, quien será indagado en las próximas horas por el fiscal Juan Pablo Calderón.

Qué dijo el padre de Thiago tras conocer la verdad

Sebastián, el padre de Thiago, expresó su angustia y decepción luego de enterarse de lo ocurrido. “Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, afirmó en diálogo con Crónica TV.

Además, relató cómo se desencadenó la agresión: “Estaban jugando de mano y el otro (el menor de 17 años) se calentó y le pegó a mi hijo”. El hombre también contó que habló directamente con el agresor: “Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”.

Cuál es el estado de salud de Thiago

Tras el ataque, Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde permaneció internado hasta la tarde del sábado. Luego, debido a la gravedad de su cuadro, fue derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría para recibir atención especializada.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense informaron que el adolescente presenta un hematoma cerebral no quirúrgico. Antes de que la causa diera un giro, su madre, Lucía, había descrito la gravedad del estado de su hijo: “Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”.

La mujer también reconstruyó cómo fue la última vez que lo vio antes del ataque y el dramático momento en que lo encontró herido en el estacionamiento del muelle.

Cómo eran las vacaciones familiares antes del ataque

Thiago había llegado a Pinamar hacía diez días junto a sus padres, dos hermanos menores y los dos amigos involucrados. La familia planeaba quedarse de vacaciones hasta este fin de semana. Lucía acompañó a su hijo durante el traslado médico, mientras que Sebastián regresará este domingo junto a sus otros hijos.