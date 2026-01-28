Adiós enero: cuál es el último feriado del mes + Seguir en









El calendario de feriados de enero se despide con una fecha especial para un distrito bonaerense, ligada a su historia y a una celebración local.

Una fecha del calendario de feriados aparece al final de enero y propone una pausa inesperada. Freepik

Cuando enero entra en su tramo final, la agenda de feriados suele cambiar el ritmo en muchos distritos. En Argentina conviven los feriados nacionales con celebraciones locales que impactan en un partido o una localidad, sobre todo cuando se trata de aniversarios fundacionales que mueven actos, desfiles y vida comunitaria.

En la Provincia de Buenos Aires, el cierre del mes llega con una fecha marcada para un distrito del conurbano. No es un descanso para todo el país, pero sí una jornada especial para una ciudad que aprovecha el calendario para festejar su historia y reforzar su identidad.

feriado El cierre de enero suma una fecha local que marca una jornada distinta para un municipio bonaerense por su aniversario fundacional. Pixabay Por qué es feriado el 30 de enero de 2026 El viernes 30 de enero de 2026 figura como feriado local en el partido de Florencio Varela, en la Provincia de Buenos Aires, por su aniversario fundacional. La fecha aparece en el listado de feriados locales vigente para enero, donde se enumeran distintos municipios que celebran su creación durante el mes.

Como se trata de un feriado de alcance municipal, su efecto se concentra en el distrito: muchas actividades se reordenan alrededor de los actos conmemorativos y los festejos. Para quienes viven o trabajan allí, conviene chequear qué dependencias y servicios ajustan sus horarios por la jornada del aniversario.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

