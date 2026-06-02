Calendario de feriados 2026: el inesperado fin de semana largo en Buenos Aires

Una celebración histórica llega con una jornada especial y permitirá una pausa extra para un grupo de vecinos bonaerenses.

Junio llegó con una grata sorpresa para algunos afortunados.

Mientras que la gran parte de los argentinos espera los próximos feriados nacionales del año, algunas localidades cuentan con fechas especiales exclusivas para que sus habitantes descansen . Estas conmemoraciones se deben a los aniversarios fundacionales o festividades patronales.

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Durante el mes de junio de 2026, una comunidad de Nueve de Julio tendrá la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo gracias a una celebración histórica que forma parte de su identidad. La medida alcanzará a trabajadores del sector público y podrá extenderse a parte de la actividad privada, pero eso depende de la decisión de cada empleador.

Este asueto va a generar un fin de semana largo para unos pocos afortunados.

El lunes 8 de junio de 2026 será una jornada especial para los habitantes de Dudignac , localidad perteneciente al partido de Nueve de Julio , en la provincia de Buenos Aires. La fecha recuerda un nuevo aniversario de la creación oficial del pueblo, cuya ley fundacional fue promulgada el 8 de junio de 1911.

Como ocurre habitualmente en este tipo de celebraciones, se dispone un día no laborable que va a alcanzar al sector público, mientras que para la actividad privada la adhesión dependerá de cada empresa o empleador.

La historia de Dudignac se debe al desarrollo ferroviario bonaerense de principios del siglo XX. El crecimiento de la localidad tomó impulso a partir del paso de la línea Midland, que conectaba Puente Alsina con Carhué y favoreció la llegada de pobladores y actividades productivas.

El nombre del pueblo homenajea a Ezequiel Dudignac, un joven estanciero que fue determinante en el desarrollo de la zona. Con apenas 30 años empezó a impulsar la estancia denominada "La Avanzada", considerada uno de los núcleos que dieron origen al posterior crecimiento urbano.

Actualmente, Dudignac mantiene su principal actividad en el sector agropecuario, cuenta con cooperativas de servicios y empresas metalmecánicas dedicadas principalmente al trabajo con acero inoxidable.

Entre sus construcciones más emblemáticas sobresalen la antigua estación ferroviaria y el histórico Hotel Roma, un edificio con más de 100 años de trayectoria que conserva gran parte de su arquitectura original.

Durante cada aniversario fundacional, la localidad suele organizar actos institucionales, desfiles, propuestas culturales y encuentros comunitarios que reúnen a vecinos y visitantes en torno a la Plaza General San Martín.

Feriado día libre otoño descanso Esta localidad bonaerense va gozar de su propio fin de semana largo. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables