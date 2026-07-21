El partido de Buenos Aires que tendrá feriado el 22 de julio de 2026: de qué trata + Agregar ámbito en









Una fecha especial va a alterar la rutina en una comuna bonaerense con celebraciones tradicionales y cambios en la actividad habitual.

El septimo mes del año esconde un feriado único. Magnific

Aunque muchos creen que el último feriado de julio 2026 ya pasó, la realidad es que una localidad de la provincia de Buenos Aires va a gozar de un feriado sorpresa por una conmemoración histórica que cada año reúne a la comunidad. En esos casos, las fechas alcanzan únicamente a cada distrito o localidad involucrada.

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Además del cese de actividades en distintos organismos, el municipio prepara una agenda con actos oficiales, propuestas culturales y encuentros abiertos para vecinos y visitantes. Esta fecha va a caer un miércoles, por lo que va a ser perfecto para cortar semana y descansar.

Julio todavía esconde un feriado inesperado para algunos afortunados. Magnific Por qué es feriado el 22 de julio de 2026 El miércoles 22 de julio de 2026 va a ser un feriado en el partido bonaerense de General Alvear debido al 157° aniversario de su fundación, una fecha que recuerda la sanción de la ley que creó oficialmente el distrito el 22 de julio de 1869. La creación del municipio surgió luego de la división de territorios que hasta ese momento pertenecían a los partidos de Saladillo y Tapalqué.

La historia de la zona comenzó algunos años antes, ya que en 1853 se estableció el Fortín Esperanza, considerado un punto importante para el crecimiento poblacional de la región. Dos años más tarde, en 1855, nació el Pueblo Esperanza, antecedente de la actual ciudad cabecera.

El nombre del distrito homenajea a Carlos María de Alvear, militar y dirigente político que tuvo un papel muy importante durante el proceso de independencia argentina. Como se da en cada aniversario, la Municipalidad organizará distintas actividades para conmemorar la fecha. Entre las propuestas se encuentran:

Acto protocolar frente al Palacio Municipal

Desfiles cívicos y tradicionalistas

Fogón popular

Almuerzo comunitario con asado gratuito

Espectáculos musicales y presentaciones artísticas El cronograma definitivo, con horarios y lugares de cada actividad, será difundido por la Municipalidad de General Alvear a través de sus canales oficiales. La disposición tendrá alcance únicamente dentro del partido, por lo que la administración pública local, los establecimientos educativos y otros organismos que adhieran suspenderán sus actividades durante esa jornada, mientras que el resto de la provincia continuará con su funcionamiento habitual. La fecha es perfecta para descansar y disfrutar. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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