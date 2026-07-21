Aunque muchos creen que el último feriado de julio 2026 ya pasó, la realidad es que una localidad de la provincia de Buenos Aires va a gozar de un feriado sorpresa por una conmemoración histórica que cada año reúne a la comunidad. En esos casos, las fechas alcanzan únicamente a cada distrito o localidad involucrada.
El partido de Buenos Aires que tendrá feriado el 22 de julio de 2026: de qué trata
Una fecha especial va a alterar la rutina en una comuna bonaerense con celebraciones tradicionales y cambios en la actividad habitual.
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Además del cese de actividades en distintos organismos, el municipio prepara una agenda con actos oficiales, propuestas culturales y encuentros abiertos para vecinos y visitantes. Esta fecha va a caer un miércoles, por lo que va a ser perfecto para cortar semana y descansar.
Por qué es feriado el 22 de julio de 2026
El miércoles 22 de julio de 2026 va a ser un feriado en el partido bonaerense de General Alvear debido al 157° aniversario de su fundación, una fecha que recuerda la sanción de la ley que creó oficialmente el distrito el 22 de julio de 1869. La creación del municipio surgió luego de la división de territorios que hasta ese momento pertenecían a los partidos de Saladillo y Tapalqué.
La historia de la zona comenzó algunos años antes, ya que en 1853 se estableció el Fortín Esperanza, considerado un punto importante para el crecimiento poblacional de la región. Dos años más tarde, en 1855, nació el Pueblo Esperanza, antecedente de la actual ciudad cabecera.
El nombre del distrito homenajea a Carlos María de Alvear, militar y dirigente político que tuvo un papel muy importante durante el proceso de independencia argentina. Como se da en cada aniversario, la Municipalidad organizará distintas actividades para conmemorar la fecha. Entre las propuestas se encuentran:
- Acto protocolar frente al Palacio Municipal
- Desfiles cívicos y tradicionalistas
- Fogón popular
- Almuerzo comunitario con asado gratuito
- Espectáculos musicales y presentaciones artísticas
El cronograma definitivo, con horarios y lugares de cada actividad, será difundido por la Municipalidad de General Alvear a través de sus canales oficiales. La disposición tendrá alcance únicamente dentro del partido, por lo que la administración pública local, los establecimientos educativos y otros organismos que adhieran suspenderán sus actividades durante esa jornada, mientras que el resto de la provincia continuará con su funcionamiento habitual.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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