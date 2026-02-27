SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de febrero 2026 - 17:30

Decretan feriado para el 2 de marzo: de qué trata y quiénes podrán aprovechar del finde XL

Habrá varios afortunados que podrán disfrutar de un descanso extendido, debido a esta jornada que no muchos conocen.

Con la llegada de marzo, son muchos los que esperan para entrar en la última tanda de los que suelen salir de vacaciones en verano. Por esto, los que aún no pudieron gozar de sus días de descanso, son los primeros en mirar de reojo el calendario de feriados.

Hay muchos que aguardan alguna jornada no laborable para poder relajarse, tras varios meses de afrontar las altas temperaturas sin la posibilidad de tener días libres. Por esto, el inicio de este mes les trae una gran sorpresa a muchos afortunados, que podrán aprovechar este asueto para tener un fin de semana largo.

Descanso de feriado
A qué se debe el feriado del 2 de marzo de 2026

Si bien no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, este día sí afectará a muchos a nivel local, más precisamente a un sector de la provincia de Buenos Aires. Es que la ciudad de Bolívar estará celebrando su aniversario fundacional.

Esto le pondrá un freno a las actividades del sector público y empleados del Banco Provincia este lunes 2 de marzo, permitiéndoles anexarlo con el fin de semana y tener tres jornadas sin tener que ejercer sus trabajos. Por otro lado, los que se desempeñen en el sector privado, deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían adherirse a la jornada no laboral.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

