Decretan feriado para el 2 de marzo: de qué trata y quiénes podrán aprovechar del finde XL + Seguir en









Habrá varios afortunados que podrán disfrutar de un descanso extendido, debido a esta jornada que no muchos conocen.

Muchos afortunados podrán aprovechar este día para poder extender su descanso. Freepik

Con la llegada de marzo, son muchos los que esperan para entrar en la última tanda de los que suelen salir de vacaciones en verano. Por esto, los que aún no pudieron gozar de sus días de descanso, son los primeros en mirar de reojo el calendario de feriados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hay muchos que aguardan alguna jornada no laborable para poder relajarse, tras varios meses de afrontar las altas temperaturas sin la posibilidad de tener días libres. Por esto, el inicio de este mes les trae una gran sorpresa a muchos afortunados, que podrán aprovechar este asueto para tener un fin de semana largo.

Descanso de feriado Esto le permitirá a muchos afortunados poder tener varios días de descanso. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 2 de marzo de 2026 Si bien no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, este día sí afectará a muchos a nivel local, más precisamente a un sector de la provincia de Buenos Aires. Es que la ciudad de Bolívar estará celebrando su aniversario fundacional.

Esto le pondrá un freno a las actividades del sector público y empleados del Banco Provincia este lunes 2 de marzo, permitiéndoles anexarlo con el fin de semana y tener tres jornadas sin tener que ejercer sus trabajos. Por otro lado, los que se desempeñen en el sector privado, deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían adherirse a la jornada no laboral.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados