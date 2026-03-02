Cuánto falta para el fin de semana largo de marzo 2026: llega un feriado y día no laborable + Seguir en









El tercer mes del año traerá una pausa extendida con impacto en escuelas, oficinas públicas y el sector privado. Qué cambia y cómo se organiza.

Marzo 2026 incorpora un día no laborable y así un fin de semana largo. Freepik

Marzo de 2026 ofrecerá uno de los primeros respiros largos del calendario argentino. Después del arranque intenso del año, con clases que recién empiezan y la actividad laboral retomando ritmo, muchos ya miran el almanaque para calcular cuánto falta para el próximo feriado para poder tener un descanso extendido.

La combinación de un feriado nacional y un día no laborable conformará un fin de semana de tres días para buena parte del país. Aunque a simple vista parezcan lo mismo, no todos los asuetos tienen el mismo alcance ni las mismas reglas, y ahí es donde suelen aparecer las dudas.

calendario feriados Freepik 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976. La fecha fue establecida como feriado nacional inamovible, lo que significa que no se traslada a otro día con fines turísticos.

Al caer un día martes en 2026, se articula con el lunes previo para conformar un fin de semana largo. En términos legales, los feriados nacionales se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo: quienes presten servicios ese día deben cobrar la jornada con un recargo equivalente al doble de una jornada habitual.

Además del impacto laboral, el 24 de marzo suele estar atravesado por actividades oficiales, actos escolares y movilizaciones en distintos puntos del país. En ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba, la fecha convoca marchas multitudinarias y cortes programados, lo que también modifica la dinámica urbana.

maxresdefault (1).jpg Escena emblemática de "La Historia Oficial", película argentina basada en la dictadura cívico militar de 1976. 23 de marzo, día no laborable El lunes 23 de marzo de 2026 figura como día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado, en este caso la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador en el sector privado. En la administración pública nacional, en cambio, suele otorgarse asueto. La diferencia no es menor, ya que si se trabaja un día no laborable, no corresponde pago doble, salvo que el convenio colectivo establezca otra cosa. Para muchos trabajadores, esto genera incertidumbre hasta último momento, ya que depende de la política interna de cada empresa. En la práctica, gran parte de las actividades comerciales y turísticas se mantienen activas. Hoteles, gastronomía y transporte suelen registrar mayor movimiento, mientras que bancos y organismos públicos permanecen cerrados. Calendario nacional de feriados 2026 en Argentina El año 2026 combina fechas inamovibles, trasladables y días no laborables, según lo establece la normativa vigente. La organización busca equilibrar conmemoraciones históricas con el impulso al turismo interno, aunque cada año el esquema despierta debates. Calendario Feriados Freepik Freepik Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Imagen: Freepik

