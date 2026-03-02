Marzo de 2026 ofrecerá uno de los primeros respiros largos del calendario argentino. Después del arranque intenso del año, con clases que recién empiezan y la actividad laboral retomando ritmo, muchos ya miran el almanaque para calcular cuánto falta para el próximo feriado para poder tener un descanso extendido.
Cuánto falta para el fin de semana largo de marzo 2026: llega un feriado y día no laborable
El tercer mes del año traerá una pausa extendida con impacto en escuelas, oficinas públicas y el sector privado. Qué cambia y cómo se organiza.
-
Cuáles son los feriados oficiales de marzo 2026 y cuál es la diferencia con los días no laborables
-
Decretan feriado para el 2 de marzo: de qué trata y quiénes podrán aprovechar del finde XL
La combinación de un feriado nacional y un día no laborable conformará un fin de semana de tres días para buena parte del país. Aunque a simple vista parezcan lo mismo, no todos los asuetos tienen el mismo alcance ni las mismas reglas, y ahí es donde suelen aparecer las dudas.
24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976. La fecha fue establecida como feriado nacional inamovible, lo que significa que no se traslada a otro día con fines turísticos.
Al caer un día martes en 2026, se articula con el lunes previo para conformar un fin de semana largo. En términos legales, los feriados nacionales se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo: quienes presten servicios ese día deben cobrar la jornada con un recargo equivalente al doble de una jornada habitual.
Además del impacto laboral, el 24 de marzo suele estar atravesado por actividades oficiales, actos escolares y movilizaciones en distintos puntos del país. En ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba, la fecha convoca marchas multitudinarias y cortes programados, lo que también modifica la dinámica urbana.
23 de marzo, día no laborable
El lunes 23 de marzo de 2026 figura como día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado, en este caso la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador en el sector privado. En la administración pública nacional, en cambio, suele otorgarse asueto.
La diferencia no es menor, ya que si se trabaja un día no laborable, no corresponde pago doble, salvo que el convenio colectivo establezca otra cosa. Para muchos trabajadores, esto genera incertidumbre hasta último momento, ya que depende de la política interna de cada empresa.
En la práctica, gran parte de las actividades comerciales y turísticas se mantienen activas. Hoteles, gastronomía y transporte suelen registrar mayor movimiento, mientras que bancos y organismos públicos permanecen cerrados.
Calendario nacional de feriados 2026 en Argentina
El año 2026 combina fechas inamovibles, trasladables y días no laborables, según lo establece la normativa vigente. La organización busca equilibrar conmemoraciones históricas con el impulso al turismo interno, aunque cada año el esquema despierta debates.
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario