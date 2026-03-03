La semana de marzo que solo tendrá 2 días laborables por varios feriados sorpresivos

Un combo de asuetos nacionales y locales dejará una agenda recortada y obligará a reprogramar trámites y actividades.

El calendario de marzo traerá una particularidad que no pasará desapercibida: habrá una semana con apenas dos jornadas hábiles. La combinación de feriados nacionales y asuetos locales generará una especie de “mini receso” que impactará tanto en el sector público como en buena parte del ámbito privado.

Según el detalle difundido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires , los días 23 y 24 de marzo figuran como no laborables en distintos distritos por disposiciones locales y conmemoraciones específicas. A eso se suma el feriado nacional del 24 de marzo, que cada año marca una fecha clave en la memoria colectiva argentina.

El resultado es una semana atípica, con el lunes y martes afectados por asuetos en varias localidades y el miércoles atravesado por otro feriado, la actividad formal quedará concentrada en solo dos días . Para muchos trabajadores será una pausa bienvenida; para otros, un rompecabezas organizativo.

El 24 de marzo es feriado nacional inamovible en todo el país por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia . En 2026, esa fecha cae martes y se suma a los asuetos locales del lunes 23 en distintos municipios bonaerenses, lo que arma un bloque de días sin actividad habitual.

En algunos distritos, además, el 25 de marzo aparece con suspensión de actividades administrativas por celebraciones patronales o aniversarios fundacionales . Estos asuetos son definidos por cada municipio y alcanzan principalmente a la administración pública y sucursales bancarias radicadas en esas ciudades.

Freepik Calendario Feriados Freepik

El impacto concreto dependerá del lugar: mientras en ciertos partidos la atención será normal el miércoles 25, en otros se mantendrán cerradas oficinas públicas y entidades financieras. La diferencia entre feriado nacional y asueto local es clave: el primero rige en todo el territorio argentino, el segundo solo en la jurisdicción que lo declara.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

El esquema de 2026 combina fechas inamovibles con otras que pueden correrse para fomentar fines de semana largos. Entre los feriados que no se trasladan figuran el 1° de enero, el 24 de marzo, el 2 de abril y el 25 de mayo, entre otros.

En cambio, hay conmemoraciones que pueden moverse al lunes más cercano si caen en mitad de semana. Ese mecanismo busca ordenar el calendario y, en muchos casos, dinamizar el turismo interno. A eso se agregan los llamados días no laborables con fines turísticos, que el Poder Ejecutivo puede definir cada año para potenciar el turismo interno.

Calendario feriados Freepik

El mes de marzo suele ser particular porque combina memoria histórica, inicio del ciclo lectivo y actividades económicas en plena marcha. Cuando los asuetos locales se superponen con un feriado nacional, el efecto es más visible, con menos días de atención al público, menor operatoria bancaria presencial y reprogramación de turnos.

Para el comercio y el sector servicios, el escenario puede ser ambiguo. Algunos rubros aprovechan el movimiento extra que generan los fines de semana largos; otros sienten la merma en trámites y operaciones formales. Todo depende del tipo de actividad y de la región.