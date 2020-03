Advierten desde el Gobierno sobre un texto falso que circula en Whatsapp sobre la cuarentena total

Juan Pablo Biondi on Twitter El texto de un supuesto decreto de necesidad y urgencia que circula en el medio es ABSOLUTAMENTE FALSO — Juan Pablo Biondi (@JuanPabloBiondi) March 19, 2020

En el mensaje se lee: “BOLETÍN OFICIAL REPÚBLICA ARGENTINA – EMERGENCIA SANITARIA – Decreto 287/2020” y comienza diciendo “[19/3 08:55] +54 9 11 4159-9929: Gobierno decreta crisis nacional y cuarentena, no se podrá circular después hrs. 15:00 a nivel nacional por coronavirus”, lo cual no es cierto y se solicita a la población que no continúe difundiendo dicha información falaz.

El Presidente desarrolla su jornada de trabajo en la residencia de Olivos, donde esta tarde, desde las 17 horas, recibirá a los gobernadores provinciales para informales sobre los próximos pasos a seguir para evitar la propagación del virus en el país.