José Antonio Kast echó a dos ministros y reordenó su gabinete en apenas 60 días de gobierno

El oficialismo se encuentra en un creciente desgaste político. El mismo viene acompañado de una caída en la imagen presidencial.

El presidente de Chile, José Antonio Kast , realizó este martes su primer cambio de gabinete desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo y desplazó a dos funcionarias clave de su administración: la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert , y la vocera oficial, Mara Sedini.

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La decisión se produjo en medio de un creciente desgaste político para el oficialismo , marcado por cuestionamientos internos, críticas opositoras y una caída en los niveles de aprobación del mandatario ultraderechista.

Durante el anuncio oficial, Kast reconoció que originalmente no tenía previsto realizar cambios tan tempranos dentro del gabinete. Sin embargo, aseguró que la situación política y social lo obligó a acelerar definiciones.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenía pensado para esta etapa pero, en base al sentido de urgencia que hay en nuestro país y la necesidad de responder a las necesidades para las que se nos eligió, he decidido hacer este ajuste”, sostuvo el mandatario.

La baja en la imagen de Antonio Kast complicó al Gobierno

El movimiento ocurrió en un contexto delicado para la administración chilena. Según distintas encuestas citadas por la agencia EFE, la aprobación de Kast cayó hasta ubicarse cerca del 40%, mientras que los niveles de rechazo crecieron hasta alcanzar aproximadamente el 60%.

Entre los principales factores que explican el deterioro aparecen los recortes en la administración pública, el aumento del precio de los combustibles y las críticas por la falta de resultados en materia de seguridad.

Trinidad Steinert quedó en el centro de los cuestionamientos

La salida de Trinidad Steinert representó uno de los cambios más sensibles dentro del gabinete. La ahora exministra había asumido con una fuerte expectativa debido a su trayectoria previa como fiscal en la región de Tarapacá, donde encabezó investigaciones contra integrantes del grupo criminal Tren de Aragua.

Mara Sedini La vocera oficial, Mara Sedini, también fue desplazada. IG

Sin embargo, durante las últimas semanas recibió fuertes críticas por distintos errores comunicacionales y declaraciones públicas vinculadas a la inseguridad.

Uno de los episodios que más impacto generó ocurrió cuando reconoció que el Gobierno no contaba con un “plan estructurado y concreto” para enfrentar la crisis de seguridad.

Cambios en el Gobierno de Chile

Tras la salida de Steinert, el nuevo ministro de Seguridad será Martín Arrau, quien hasta ahora se desempeñaba al frente del Ministerio de Obras Públicas.

La reestructuración también implicó cambios en la comunicación oficial del Ejecutivo. El actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, absorberá además la función de vocero gubernamental tras la salida de Mara Sedini.

De esta manera, Alvarado pasará a concentrar dos de las áreas más relevantes dentro de la estructura del Gobierno chileno.

El cambio busca fortalecer la coordinación política y mejorar la estrategia comunicacional del oficialismo en un escenario cada vez más complejo para la gestión de José Antonio Kast.