Jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES: qué tienen que saber de los aumentos en marzo 2026

El organismo previsional prepara los pagos para el tercer mes del año con aumentos y extras ajustados por inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Este ajuste se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, con dos decimales de precisión, y define los nuevos montos que percibirán millones de beneficiarios en todo el país. El incremento busca mantener el poder adquisitivo en un contexto económico con persistente inflación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró una inflación mensual del 2,9% en enero de 2026, con una variación interanual del 32,4%. Estos datos determinan los valores actualizados de los haberes previsionales. El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró el aumento con un 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles con un 4,1%.

Jubilaciones y pensiones: Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88).

Jubilación máxima: $2.487.063,95 (para quienes cumplen con los aportes más altos).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70).

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62 (con el bono, totaliza $328.720,62).

PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con posibilidad de alcanzar $439.600,88 con el refuerzo). Asignaciones familiares del SUAF: Asignación por hijo (primer rango): $66.414.

Asignación prenatal: $66.414.

Asignación por hijo con discapacidad: $216.240.

Asignación por nacimiento: $77.414.

Asignación por adopción: $462.845.

Asignación por matrimonio: $115.913.

Asignación por cónyuge: $16.113. Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios relacionados: AUH: $132.814 (con retención del 20%, el pago directo será de $106.251,20).

AUH por discapacidad: $432.461 (pago directo de $345.968,80).

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094. La Tarjeta Alimentar no recibirá ajustes en marzo y mantendrá los valores vigentes.

Quiénes siguen recibiendo el bono de $70.000 El refuerzo de $70.000 se otorga a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez.

Madres con siete o más hijos que reciben pensiones. El bono se asigna en su totalidad a quienes cobran el monto mínimo. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Este esquema garantiza un apoyo adicional para los jubilados y pensionados con menores recursos.

