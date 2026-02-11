S&P mejora la perspectiva de First Quantum por Cobre Panamá y anticipa reapertura con fuerte impulso al cobre

La calificadora revisó la perspectiva de negativa a positiva y confirmó la nota ‘B’. Prevén que la mina reanude operaciones en el segundo trimestre y produzca 120.000 toneladas de cobre en 2026.

Cobre Panamá, una de las minas de cobre más grandes inauguradas en la última década, está ubicada en Colón, a 120 km de la Ciudad de Panamá.

La reapertura de Cobre Panamá empieza a cambiar el panorama financiero de First Quantum Minerals (FQM) . S&P Global Ratings revisó la perspectiva de la minera de negativa a positiva y confirmó su calificación crediticia de emisor a largo plazo en ‘B’ , al considerar que el avance hacia la reanudación de la mina fortalece el perfil crediticio de la compañía.

En un comunicado fechado el 10 de febrero de 2026, la calificadora sostuvo que el progreso en Panamá ha sido “paciente pero positivo” y anticipó que la mina reabriría en el segundo trimestre de 2026 , con una aceleración de la producción durante el tercer trimestre. FQM posee en Salta su megaproyecto de cobre Taca Taca.

Según S&P, recientes declaraciones del presidente panameño, José Raúl Mulino , el pasado 2 de enero, apuntan a una trayectoria favorable hacia la reanudación de las operaciones, incluyendo la aprobación para procesar reservas de baja ley.

"Espero y confío en que a mediados de año se concluya el proceso y haré el anuncio que el país requiere" , dijo Mulino en conferencia de prensa, añadiendo que espera que eso se haga para junio próximo.

Mulino también reveló en ese momento que el presidente electo chileno, José Antonio Kast , se ha ofrecido a ayudar proporcionando el apoyo de tres expertos en minería.Los expertos brindarían asistencia técnica durante todo el proceso de toma de decisiones sobre la disputa, dijo Mulino.

Cobre Panamá minería First Quantum Minerals El complejo Cobre Panamá de FQM cuenta con operaciones a cielo abierto, planta de procesamiento, central eléctrica y un puerto propio. FQM

Un informe clave para la reapertura

El pasado 9 de febrero, la firma SGS Panamá Control Services Inc., responsable de auditar el estado del proyecto Cobre Panamá —operado por Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM)— presentó su tercer informe de evaluación. El documento señala que la revisión continúa avanzando con foco en la detección de eventuales riesgos ambientales, la identificación de pasivos a futuro y la verificación del cumplimiento técnico y operativo. Según se desprende del reporte, los resultados obtenidos servirán como insumo clave para que el Estado panameño adopte definiciones estratégicas respecto del futuro de la mina.

El informe, fechado el 9 de enero de 2026, abarca el período comprendido entre el 8 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026, y constituye el tercer reporte mensual elevado al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en el marco del contrato de auditoría integral firmado en 2025. Se trata de una evaluación multidisciplinaria que analiza el desempeño del proyecto en un contexto de operaciones suspendidas.

Cobre Panamá minería First Quantum Minerals Desde noviembre de 2023, tras la suspensión de operaciones, Cobre Panamá se encuentra en fase de Preservación y Gestión Segura, enfocada en su manejo responsable y seguro. Segundos Panamá

De acuerdo con el texto, la auditoría tiene como finalidad comprobar el cumplimiento de obligaciones ambientales, legales, laborales, tributarias y operativas, además de examinar los riesgos asociados y los posibles pasivos ambientales futuros. El trabajo se apoya en términos de referencia basados en 370 compromisos emanados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), que están siendo revisados mediante análisis documental, inspecciones en campo y evaluaciones técnicas de la información aportada por las partes intervinientes. No obstante, se aclara que los hallazgos difundidos hasta el momento son de carácter preliminar y forman parte de un proceso gradual de validación y contraste.

Entre los ejes centrales abordados en esta etapa figura la evaluación del diseño y funcionamiento de la Instalación de Manejo de Relaves, con especial atención a criterios de ingeniería, estabilidad estructural y adecuación a estándares internacionales. Asimismo, se examina la información vinculada con la liquidación de regalías mineras remitida por el Ministerio de Comercio e Industriias (MICI). Ambos aspectos son considerados determinantes para dimensionar potenciales contingencias técnicas y financieras. En paralelo, el equipo auditor avanza en la elaboración de matrices de riesgo destinadas a medir impactos significativos bajo el actual escenario del proyecto y a proyectar posibles pasivos ambientales en el largo plazo.

Cobre Panamá minería First Quantum Minerals La mina panameña es uno de los activos emblemáticos de la empresa FQM y arroja alrededor del 1,5% de la producción mundial de cobre. Gentileza Bloomberg

De Salta a Panamá, sin escalas

Un profesional formado en Salta dio un paso clave en su carrera al emigrar a Panamá para capacitarse en Cobre Panamá. Se trata de Martín Guzmán, contador egresado de la Universidad Católica de Salta, que fue seleccionado para realizar una asignación internacional en el proyecto centroamericano, con el objetivo de profundizar su experiencia en el área de Abastecimiento.

Guzmán se desempeña desde septiembre de 2021 en el proyecto Taca Taca, también de First Quantum, donde consolidó su perfil en la gestión de compras y contrataciones estratégicas. Según destacaron desde el proyecto y consignó Salta Mining, la designación responde a una política de desarrollo del talento interno y a la apuesta por formar profesionales con experiencia en operaciones de escala global.

La instancia en Panamá le permitirá incorporar nuevas prácticas en gestión de suministros, conocer procesos de una mina de gran porte y ampliar su visión sobre la construcción de vínculos de largo plazo con las comunidades cercanas a los proyectos. Desde Taca Taca remarcaron que este tipo de experiencias internacionales fortalecen no solo el crecimiento individual, sino también el capital humano que luego regresa a los proyectos locales.

Taca Taca minería Salta trabajadores Martín Guzmán Los colegas y compañeros de Martín Guzmán en Taca Taca en Salta, antes de la partida a Panamá. Taca Taca

El propio Guzmán expresó su “orgullo y motivación” por la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y aportar a iniciativas de impacto real, en un movimiento que refleja cómo la minería salteña proyecta talento al mundo sin perder su anclaje en el desarrollo regional.

En qué estado está Cobre Panamá: mejora la nota crediticia

Si bien aún falta la autorización formal para la plena producción, la agencia valoró como señales positivas la venta de inventarios inactivos, la exportación de concentrado, la reactivación de la planta de energía en el cuarto trimestre y el avance de auditorías.

Bajo este escenario, S&P proyecta que en el ejercicio fiscal 2026 Cobre Panamá podría generar aproximadamente 120.000 toneladas de cobre y 40.000 onzas de oro, con una rampa de producción que comenzaría en el segundo trimestre y se consolidaría hacia el tercero.

La perspectiva positiva implica que la nota podría subir si se concreta la aprobación oficial y la mina alcanza una puesta en marcha total. S&P indicó que, una vez que la operación funcione a plena capacidad durante varios meses, el margen podría superar la categoría ‘B+’, siempre que la compañía mantenga liquidez adecuada y reduzca apalancamiento.

Una eventual mejora adicional a ‘BB-’ dependería de que Cobre Panamá alcance producción completa, algo que podría ocurrir hacia mediados de 2027.

Precios del cobre y EBITDA proyectado

El contexto de precios también juega a favor. S&P proyecta para 2026 un precio promedio del cobre de u$s10.500 por tonelada y del oro de u$s3.300 por onza. En ese escenario, un aumento de u$s500 por tonelada de cobre implicaría un incremento aproximado de u$s200 millones en el EBITDA ajustado de FQM.

No obstante, la compañía mantiene coberturas parciales mediante collares de cobre y oro. Aproximadamente el 50% de la producción del primer semestre de 2026 está cubierta, lo que podría implicar una pérdida estimada de u$s100 millones de EBITDA si los precios actuales se mantienen. Sin embargo, la agencia considera que el programa de cobertura mitiga la volatilidad y protege el flujo de caja.

Cobre Panamá minería First Quantum Minerals El Puerto Internacional de Punta Rincón en Cobre Panamá, operado por First Quantum Minerals, constituye una infraestructura portuaria privada fundamental para la exportación directa de concentrado de cobre y la importación de suministros críticos. ProActivo

En un escenario de plena producción en Panamá y con cobre a u$s10.500 por tonelada, S&P estima un EBITDA anual superior a u$s5.000 millones, lo que llevaría el ratio de deuda ajustada sobre EBITDA por debajo de 2,0x, descontando el exceso de caja por encima de u$s1.000 millones.

Una de las grandes ventajas de este proyecto minero es su puerto. Sus principales ventajas estratégicas incluyen la logística de exportación eficiente hacia mercados internacionales, la autosuficiencia energética mediante una planta interna y la generación de un alto impacto económico y de empleo, operando bajo estándares de seguridad.

A pesar del optimismo, la calificadora mantiene cautela. En su escenario base para 2026 aún asume una contribución limitada de Panamá, con resultados impulsados principalmente por las operaciones en Zambia, donde FQM posee actividad en la mina de cobre Kansanshi (en Solwezi) y en Kalumbila, donde está ubicado el complejo Trident (minas Enterprise de níquel y Sentinel de cobre).

Por ahora, el mercado observa de cerca los próximos pasos regulatorios en Panamá. Si se concreta la autorización oficial en los próximos meses, como estima S&P, First Quantum podría recuperar impulso financiero en un contexto de precios históricamente elevados para el cobre, consolidando el regreso de uno de los activos más relevantes de la minería global.