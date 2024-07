Criticó una costumbre argentina y provocó un escándalo: "Nuevo nivel de fantasma desbloqueado"

La mujer mendocina vivió una situación particular en un shopping y decidió compartirla en X (ex Twitter), despertando una catarata de comentarios negativos.

Valentina, la protagonista de emitir el descargo, reconoció que se topó con una situación extraña en un shopping y no dudó en compartirlo en su perfil personal: "Anoche descubrí un nuevo nivel de fantasma desbloqueado: el que toma mate caminando por un shopping mirando vidrieras. La sobre actuación de la gente fan del mate me pone mal", escribió la usuaria, mientras decenas de internautas comenzaban a repudiar su mirada sobre dicho accionar.

Descubrió una costumbre argentina y fue criticada: "Nuevo nivel de fantasma desbloqueado"

El mensaje de Valentina no fue bien visto por algunos usuarios, aunque otros sí acompañaron su punto de vista. "No hay otra explicación....vivo a mate, literal, casi enfermizo, pero voy a un shopping y queda en el auto, no es cómodo, giladas no....también soy fan del asado y no andaría con una parrillita con ruedas en una iglesia, la gente es idiota"... exclamó uno de los seguidores, que claramente se mostró a favor del reclamo. A lo que otra mujer acompañó: "A mi también. Ahora resulta que van a las reuniones del cole o de consorcios tomando mate. ¿No podes esperar? Dale, esa costumbre no es nuestra, ¡es sobreactuada! Me molesta"...