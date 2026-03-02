Descuentos para jubilados de ANSES en marzo 2026: ¿en qué supermercados podés ahorrar? + Seguir en









Los titulares de ANSES pueden acceder a beneficios y descuentos en compras realizadas con tarjeta de débito en distintas cadenas de supermercados adheridas en todo el país.

Además de los descuentos directos en supermercados, distintos bancos ofrecen promociones exclusivas para quienes cobran sus haberes a través de ellos. freepik.es

Los jubilados y pensionados que cobran mensualmente sus haberes a través de ANSES cuentan con descuentos especiales en supermercados, que están vigentes durante marzo de 2026. El porcentaje de ahorro varía, según la cadena comercial y el rubro de los productos adquiridos.

Según la información provista por el Ministerio de Capital Humano, estas promociones para adultos mayores alcanzan a más de 7.000 establecimientos comerciales en todo el país. Los beneficios económicos se aplican exclusivamente mediante el pago con tarjeta de débito, con la que se percibe la jubilación o pensión.

jubilados ANSES.jpg Supermercados adheridos y promociones vigentes en marzo Son más de 7.000 los comercios adheridos al programa de promociones de ANSES. Entre los más destacados, con los mejores descuentos, se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros (incluye carnes) y 20% en perfumería y limpieza. Sin tope.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros. Sin tope.

Josimar: 15% de descuento en todos los rubros. Sin tope.

Carrefour: 10% de descuento en todos los rubros. Tope de $35.000.

Día: 10% de descuento en todos los rubros. Tope de $2.000 por transacción (reintegro).

Chango Más: 10% de descuento en todos los rubros. Tope de $1.000 por transacción y $15.000 mensuales.

Toledo: 20% de descuento en todos los rubros. Sin tope.

Otros comercios adheridos: 10% de descuento en todos los rubros. Tope de $1.000 por transacción. Cómo acceder a los beneficios de ANSES sin inscripción previa Los descuentos están disponibles para todos los jubilados y pensionados, sin importar el monto ni la categoría del haber que perciban.

Para acceder al beneficio, solo es necesario pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. El descuento se aplica de forma automática en los comercios adheridos.

Descuentos exclusivos por banco: Nación, Provincia, Galicia y Supervielle Además de los descuentos directos en supermercados, distintos bancos ofrecen promociones exclusivas para quienes cobran sus haberes a través de ellos: Banco Nación : reintegro adicional del 5% en compras con tarjeta de débito o crédito usando BNA+ MODO , con tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000 , en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia : hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. Tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas .

Banco Supervielle : 20% de descuento los días martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (tope $15.000) . Además, 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles .

Banco Provincia de Buenos Aires: 5% de descuento pagando con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con tope de $5.000 por semana y por persona. El beneficio es acumulable con otras promociones. Días de descuento y topes de reintegro: ¿Cuándo conviene comprar? Según el esquema semanal, los descuentos se organizan de la siguiente manera: Lunes Supermercados con descuento permanente (Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Toledo, Carrefour, Día, Chango Más): Conviene para compras generales , ya que los descuentos se aplican todos los días .

Banco Nación: 5% adicional con BNA+ MODO (tope semanal $5.000). Ideal para iniciar la semana y usar el tope. Martes Jumbo, Disco, Vea y Chango Más : 20% de descuento con Banco Supervielle pagando con tarjeta de débito o QR . Mejor día de la semana para hacer la compra grande .

Banco Nación: Continúa vigente el 5% adicional. Miércoles Cadenas con tope por transacción (Día, Chango Más): Conviene hacer compras chicas para no perder reintegro.

Banco Nación: Sigue activo el tope semanal. Jueves Carrefour : 10% con tope alto ($35.000) . Buen día para compra mensual .

Banco Nación: Últimos días para aprovechar el tope semanal. Viernes Cuenta DNI: Banco Provincia : 5% de descuento (tope semanal $5.000). Ideal para cerrar la semana sin superar el límite.

Supermercados sin tope: Recomendados para reposición previa al fin de semana. Sábado Supermercados sin tope (Toledo, Josimar, Disco, Jumbo, Vea): Conveniente para compras grandes .

Banco Nación: Última chance para completar el tope semanal. Domingo Compras chicas en Día u otros comercios con tope por operación. Útil para consumos puntuales, sin desperdiciar reintegros.

