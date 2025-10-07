Cómo seguir las noticias de Ámbito en Google Discover







La nueva herramienta de la empresa tecnológica facilita el acceso a las publicaciones. De esta forma, le da mayor poder de decisión a los usuarios.

Ya se pueden seguir las noticias de Ámbito por Google Discover.

Google Discover incorporó una función que permite a los usuarios decidir qué medios y creadores de contenido desean ver en su panel de noticias. De esta manera, cada persona puede elegir seguir a Ámbito para recibir sus artículos, videos y actualizaciones más recientes sin depender únicamente del algoritmo.

Hasta ahora, el sistema de Discover seleccionaba automáticamente las publicaciones basadas en el historial de búsqueda, los temas de interés y la actividad general del usuario. Con esta nueva herramienta, los lectores pueden priorizar los contenidos del canal de noticias que prefieran y acceder a ellos con mayor facilidad.

Cómo seguir las noticias de Ámbito en Google Discover Para sumar el medio a tu feed de Discover, solo hay que ingresar al perfil oficial de Ámbito y presionar el botón “Seguir en Google”. Una vez activado, las publicaciones del sitio web y las redes sociales del canal aparecerán directamente en tu panel de noticias personal.

También es posible presionar el botón “Seguir” que figura en la esquina superior derecha de cada nota o video de Ámbito, lo que garantiza que el sistema priorice ese tipo de contenido en futuras recomendaciones.

Si además interactuás con las publicaciones del canal —por ejemplo, haciendo clic en el ícono de corazón, buscando artículos de Ámbito o compartiendo sus notas—, el algoritmo de Google Discover interpretará tu interés y mostrará con mayor frecuencia las actualizaciones del medio. El panel se actualiza automáticamente cada vez que se publican nuevos contenidos.

Cómo acceder a Google Discover Podés ingresar a Google Discover desde la aplicación de Google o desde el navegador en dispositivos con sistema Android. En algunos teléfonos, también se puede abrir deslizando la pantalla de inicio hacia la derecha. Para que el sistema guarde tus preferencias y personalice el contenido, es importante mantener iniciada la sesión con tu cuenta de Google.