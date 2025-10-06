Entre Ríos: un exfuncionario del PRO, detrás de la campaña digital de Carolina Gaillard







Se trata de Matías Menestrina, quien fue secretario de Comunicación de La Plata durante la gestión de Julio Garro. Es socio gerente de Hangar Comunicación 360.

Carolina Gaillard.

Un exfuncionario de la gestión PRO de Julio Garro, exintendente de La Plata, es el responsable de la campaña digital de la diputada nacional Carolina Gailard, en Entre Ríos, quien se postula como candidata a senadora nacional en las elecciones del 26 de octubre.

Se trata de Matías Menestrina, exsecretario de Comunicación de Garro, y socio gerente de Hangar Comunicación 360. Su nombre y el de la empresa figuran a cargo del pago de los anuncios digitales de la lista que encabezan Gaillard y Paola Rubattino.

Según consta en la información pública proporcionada tanto por Meta (Instagram y Facebook) como por Google a través de su Centro de Transparencia, los anuncios publicitario digitales de la lista Ahora 503, que protagonizan la candidata a senadora nacional Carolina Gaillard, y la candidata a diputada nacional Paola Rubattino, tienen como referencia en el pago de los mismos los nombres de Hangar 360 y de Matías Menestrina.

Gaillard Matías Menestrina está detrás de la campaña digital de Carolina Gaillard en Entre Ríos.

Menestrina se desempeñó como director de Medios Digitales al inicio de la gestión del intendente Julio Garro del PRO en la ciudad de La Plata (2015-2023). En 2017 se convirtió en secretario de Comunicación del municipio y era el encargado de la comunicación personal del entonces jefe comunal y referente del PRO a nivel nacional.

En el detalle de los datos vinculados al anunciante, figuran el descargo de responsabilidad, correo electrónico y sitio web con referencia a la empresa Hangar 360, en la que Menestrina es socio junto a Pablo Vezzani, y ocupa el cargo de gerente general. Asimismo, el dominio ahora503.com.ar se encuentra registrado en Nic Argentina a nombre de Manuel Vidal Moreta, diseñador en comunicación visual y director creativo de arte de la agencia Hangar Comunicación 360.

