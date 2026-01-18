Apareció con vida Fabiana Muñoz, hermana del "Huevo" Acuña, tras casi dos días de intensa búsqueda + Seguir en









La mujer, que padece esquizofrenia y estaba sin su medicación, fue hallada durante la madrugada en Zapala. Permanece internada bajo observación médica y la familia cuestionó el accionar del equipo de salud que la atendía.

Familiares de Fabiana expresaron duras críticas hacia el equipo de salud mental que la atendía

Tras casi dos días de incertidumbre, Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista de la Selección Argentina Marcos “Huevo” Acuña, fue encontrada con vida durante la madrugada de este domingo en la localidad neuquina de Zapala. Según confirmaron fuentes judiciales, la mujer fue localizada alrededor de las 3.40 y trasladada de inmediato al hospital local, donde permanece bajo observación médica.

La desaparición había sido denunciada el viernes y generó una fuerte preocupación debido a que Muñoz, de 42 años, padece esquizofrenia y se encontraba sin su medicación, lo que incrementaba su estado de vulnerabilidad. Desde ese momento, se activó un amplio operativo de búsqueda coordinado por la Policía de Neuquén, que incluyó rastrillajes y la colaboración de distintas divisiones policiales.

Finalmente, el operativo concluyó con su hallazgo y la posterior asistencia sanitaria. Por el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre su evolución clínica, aunque confirmaron que recibe atención médica.

El caso movilizó no solo a las fuerzas de seguridad sino también a la comunidad de Zapala, que siguió de cerca la búsqueda. El reencuentro trajo alivio a la familia, que había solicitado ayuda pública para dar con su paradero.

acuna-- La desaparición había sido denunciada el viernes y generó una fuerte preocupación Las críticas de la familia al equipo de salud mental Sin embargo, tras conocerse la noticia, familiares de Fabiana expresaron duras críticas hacia el equipo de salud mental que la atendía. Jéssica Acuña, hermana de la mujer, cuestionó el accionar de la psiquiatra tratante y sostuvo que la situación podría haberse evitado. En redes sociales y en declaraciones a medios locales, afirmó que desde octubre el estado de Fabiana se había deteriorado y que, pese a reiterados pedidos, no se avanzó con una internación.

Según relató, la médica consideraba que la paciente se encontraba en condiciones estables y que cualquier internación debía ser voluntaria. “Lamentablemente, hoy mi hermana no es consciente de todo lo que está pasando”, expresó Jéssica, quien remarcó que la familia había advertido señales claras de agravamiento. La última vez que Fabiana Muñoz había sido vista fue el viernes alrededor de las 17.30, cuando salió de su domicilio en Zapala. Vestía gorro negro, campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. Mide aproximadamente 1,63 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello castaño y ojos oscuros. La causa fue caratulada como “desaparición de personas” por la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala. En el operativo participaron, además de la Policía provincial, efectivos de la Comisaría del Menor y la Mujer.